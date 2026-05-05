Điều này khiến không ít người mặc định rằng muốn tạo doanh thu trên TikTok Shop, họ buộc phải đầu tư mạnh vào nội dung, chạy quảng cáo hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân như một nhà sáng tạo nội dung thực thụ.

Nhưng thực tế, viral không phải con đường duy nhất.

Ngoài những người trực tiếp sáng tạo nội dung, vẫn có một nhóm đang tạo ra doanh thu đều đặn trên TikTok Shop theo cách khác: tận dụng nhu cầu đã được hình thành sẵn trên nền tảng và tham gia vào hành trình mua sắm thông qua việc chia sẻ link tiếp thị liên kết (affiliate).

Nói cách khác, họ không cần tự tạo video triệu view. Họ chỉ cần chọn đúng sản phẩm, đúng thời điểm và đúng cách chia sẻ.

Chọn đúng sản phẩm quan trọng hơn sở hữu kênh lớn

Điểm khác biệt lớn nhất của những người làm tiếp thị liên kết hiệu quả là họ không đặt trọng tâm vào việc “mình có nổi không”, mà vào việc “sản phẩm này có đang đúng nhu cầu không”. Thay vì đầu tư lớn để tự tạo nội dung, họ theo dõi những sản phẩm đang xuất hiện lặp lại trên TikTok, có dấu hiệu “on trend” hoặc đang được cộng đồng quan tâm mạnh.

Ví dụ, một món đồ gia dụng nhỏ gọn như quạt mini, máy làm mát cá nhân, hộp cơm điện hay phụ kiện du lịch có thể không phải sản phẩm mới, nhưng khi xuất hiện liên tục trong nhiều video với các ngữ cảnh sử dụng thực tế, nhu cầu mua thường tăng mạnh.

Thay vì phải tự quay video từ đầu, họ chia sẻ link vào các nhóm có nhu cầu cụ thể như hội dân văn phòng, mẹ và bé, du lịch hoặc săn sale. Khi người mua vốn đã được TikTok giới thiệu sản phẩm và hình thành nhu cầu từ trước, khả năng chốt đơn thường cao hơn đáng kể.

Một hiểu lầm phổ biến khác là làm tiếp thị liên kết chỉ cần đăng thật nhiều link. Thực tế, cách này thường kém hiệu quả. Những người tạo được doanh thu đều thường không chia sẻ rộng rãi. Họ tối ưu theo ngữ cảnh. Ví dụ, thay vì đăng trực tiếp link máy hút bụi mini vào trang cá nhân, họ có thể bắt đầu bằng một bài chia sẻ về việc dọn bàn làm việc nhanh hơn ra sao, hoặc cách giữ xe hơi sạch trong mùa mưa. Nội dung đi trước để tạo bối cảnh, link xuất hiện sau như một giải pháp.

Điều này đặc biệt quan trọng vì trên TikTok Shop, tỷ lệ chuyển đổi thường cao hơn khi người mua cảm thấy sản phẩm xuất hiện đúng lúc họ cần, thay vì bị “nhồi” bán hàng. Nói cách khác, tiếp thị liên kết hiệu quả không nằm ở số lượng link, mà ở khả năng đặt đúng sản phẩm vào đúng nhu cầu.

Vì sao TikTok Shop đặc biệt phù hợp với affiliate?

Nhiều sản phẩm “hot” thường được TikTok tạo đà sớm hơn nhờ hệ thống video ngắn, review trực quan và khả năng lan tỏa nhanh. Điều này giúp người làm tiếp thị liên kết có thể chủ động theo dõi những sản phẩm đang xuất hiện lặp lại nhiều trên nền tảng, nhận diện đúng thời điểm khi nhu cầu thị trường bắt đầu tăng, tận dụng sẵn các video, bài đánh giá hoặc nội dung chia sẻ đã có để tạo thêm ngữ cảnh thuyết phục, đồng thời kết hợp voucher, mức giá cạnh tranh và các ưu đãi từ TikTok Shop để tăng khả năng chuyển đổi.

Khi một sản phẩm hội tụ đủ 3 yếu tố: bắt đúng xu hướng, có trải nghiệm thực tế dễ thuyết phục và sở hữu mức giá cạnh tranh, khả năng tạo đơn thường cao hơn đáng kể. Quan trọng hơn, khi cách làm này được hệ thống hóa, affiliate không còn là việc chia sẻ cảm tính. Nhiều người đang biến nó thành một quy trình có thể lặp lại: theo dõi sản phẩm đang lên xu hướng, xây dựng ngữ cảnh phù hợp để tạo nhu cầu, chọn đúng mặt hàng, xác định cộng đồng có khả năng chuyển đổi cao, gắn link đúng thời điểm và liên tục theo dõi hiệu quả để tối ưu.

Khi một công thức hoạt động hiệu quả với sản phẩm gia dụng, họ có thể áp dụng tương tự với làm đẹp, đồ cho mẹ và bé, phụ kiện công nghệ hoặc sản phẩm theo mùa. Vì thế, doanh thu không còn phụ thuộc hoàn toàn vào “may mắn viral”, mà đến từ khả năng quan sát, chọn đúng và triển khai đúng.

Viral không phải con đường duy nhất

TikTok vẫn là nền tảng có khả năng khởi tạo xu hướng và thúc đẩy doanh số mạnh mẽ, nhưng tạo nội dung bùng nổ không còn là con đường duy nhất để tạo ra doanh thu. Trong một hệ sinh thái nơi nội dung và giao dịch ngày càng gắn chặt, người không tạo nội dung vẫn có thể tạo doanh thu nếu biết tận dụng nhu cầu đã tồn tại.

Thay vì cố trở thành người tạo nên sức lan toả tiếp theo, nhiều người đang chọn một hướng thực tế hơn: hiểu sản phẩm nào TikTok đang khiến người dùng quan tâm, sau đó chia sẻ đúng cách để biến sự quan tâm đó thành đơn hàng.

Không cần nổi tiếng. Không cần triệu view. Đôi khi, điều quan trọng hơn là chọn đúng sản phẩm, đúng ngữ cảnh và đúng thời điểm.

(Nguồn: TikTok Shop)