Ba yếu tố giúp các KOL, KOC thu hút người xem

Sáng 29/11, trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2025) diễn ra tại TPHCM, diễn đàn “Top Creator Forum” là dịp để lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đối thoại với những nhà sáng tạo nội dung số.

Về chính sách hỗ trợ dành cho các nhà sáng tạo nội dung số, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết, Bộ VH-TT&DL đã có 4 định hướng.

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý, bao gồm Nghị quyết 173, Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan, nhằm tạo môi trường hoạt động an toàn cho cộng đồng sáng tạo.

Thứ hai, Bộ cam kết đồng hành để cộng đồng đạt hai tiêu chí “đúng” và “trúng”, tức đúng pháp luật và phù hợp xu hướng, tâm lý người dùng.

Trong bối cảnh khung pháp lý cho đời sống số trên thế giới vẫn chưa hoàn chỉnh, Bộ kêu gọi cộng đồng cùng phát hiện và phản ánh những khoảng trống pháp lý.

Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Phước Sáng

Thứ ba, cung cấp nguồn thông tin chuẩn xác, dữ liệu tin cậy để nhà sáng tạo phát huy năng lực. Định hướng cuối cùng là tăng cường kết nối không chỉ giữa cộng đồng sáng tạo và cơ quan quản lý, mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng số mang lại giá trị tốt đẹp và tạo bản sắc riêng cho sáng tạo Việt Nam.

Trước băn khoăn của các nhà sáng tạo nội dung về việc làm sao thu hút người xem nhưng vẫn giữ chuẩn mực, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh gốc rễ của nghề sáng tạo nằm ở giá trị nhân bản.

“Điều chạm đến khán giả không phải kỹ xảo hay chiêu trò, mà là những gì xuất phát từ trái tim. Trong trái tim người sáng tạo cần có sự tử tế, niềm tự hào về đất nước và nguồn cội, cùng khát khao sáng tạo. Nếu giữ được ba yếu tố này, nội dung sẽ có sức lan tỏa tự nhiên”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết cơ quan quản lý sẵn sàng đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung số thông qua năm hướng hỗ trợ: định hướng giá trị; cung cấp thông tin chính thống; tổ chức tập huấn; tạo môi trường giao lưu; và đảm bảo nội dung đúng pháp luật.

Cân nhắc khi phát ngôn

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho rằng Vietnam iContent là cầu nối giữa nhãn hàng, agency, nhà sáng tạo và các mạng lưới đa kênh (MCN).

Hai năm qua, Cục đã tổ chức nhiều diễn đàn nhằm tăng kết nối giữa các bên. Thời gian tới, Cục sẽ triển khai thêm các hoạt động như hội nghị cung cấp thông tin định hướng định kỳ và nhóm kết nối chung giữa các MCN cũng như với cơ quan quản lý.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết, thời gian qua, Cục đã xây dựng cơ chế kết hợp con người và thuật toán để ngăn chặn hành vi quảng cáo các sản phẩm vi phạm trên các nền tảng số với tỷ lệ rà quét trên 90%.

Gần đây, các nền tảng ứng dụng AI để chặn nội dung vi phạm ngay từ khâu tải lên, giúp kiểm duyệt chủ động và hiệu quả hơn.

Như hành vi quảng cáo thuốc lá điện tử, ông Tự Do khẳng định đã có quy định cấm và Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát quảng cáo trên nền tảng số.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: Quỳnh Tùng

Theo ông Tự Do, bên cạnh việc các KOL, KOC tự nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm ngăn chặn nội dung vi phạm cũng thuộc về các nền tảng.

Facebook, YouTube và TikTok cần tiếp tục đồng hành phổ biến kiến thức, triển khai bộ lọc và các tính năng giúp người dùng phát hiện, cảnh báo nội dung vi phạm.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết thời gian qua nhiều nhà sáng tạo nội dung vướng lao lý. Bộ VH-TT&DL và TPHCM có chung quan điểm tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức phát triển và sáng tạo, nhưng đi kèm là yêu cầu về trách nhiệm.

“Người có sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Mỗi nội dung đăng tải có thể có hàng triệu lượt xem và tương tác, tác động đến rất nhiều người. Do đó, nhà sáng tạo cần cân nhắc kỹ lưỡng trong từng phát ngôn, vì một lời nói không hay có thể gây ảnh hưởng rộng”, ông Tự Do cảnh báo.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thời gian qua, đơn vị đã ban hành nhiều công văn nhắc nhở để KOL, KOC tuân thủ quy định.

Bên cạnh sự đồng hành và hỗ trợ, Bộ VH-TT&DL cũng áp dụng các chế tài răn đe, xử phạt những cá nhân sáng tạo nội dung cố tình vi phạm nhiều lần. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị kiến nghị xử lý hình sự.

Về định hướng của UBND TPHCM trong việc hỗ trợ KOL, KOC phát triển, ông Dương Anh Đức – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, khẳng định Thành phố luôn tạo điều kiện để văn nghệ sĩ và người làm văn hóa phát triển, hướng tới nâng cao đời sống tinh thần và kinh tế. Tuy nhiên, ông Đức lưu ý trách nhiệm xã hội của KOL, KOC khi phát ngôn của họ có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người. Nói về vai trò của lực lượng sáng tạo nội dung số trong đóng góp GDP và việc nhận hỗ trợ từ các chính sách xúc tiến thương mại, ông Đức cho rằng TPHCM rất quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa và kỳ vọng lĩnh vực này sẽ bứt phá. Người sáng tạo là mắt xích quan trọng, ảnh hưởng lớn đến lối sống và xu hướng của giới trẻ. “Nhiều người chịu tác động bởi một lời kêu gọi hay hành động của nhà sáng tạo nội dung số. Tuy nhiên, họ cần kiếm tiền một cách đúng đắn và có ích cho xã hội. Thành phố sẽ luôn tạo điều kiện để mọi người phát huy năng lực, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ”, ông Đức nhấn mạnh.

















