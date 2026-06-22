Metro mở chu kỳ tái định giá mới cho khu Đông

Ngày 22/6/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng Thủ đô khi Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Với tổng chiều dài hơn 300 km và tổng vốn đầu tư sơ bộ vượt 1,3 triệu tỷ đồng, đây là chương trình phát triển metro lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội, đặt nền móng cho mạng lưới giao thông công cộng hiện đại có khả năng định hình lại cấu trúc đô thị trong nhiều thập kỷ tới.

Đáng chú ý, tuyến số 8 và số 14 được xem là “đòn bẩy chiến lược” đối với khu Đông của Thủ đô.

Tuyến số 8 dài 91 km, kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá, hình thành trục giao thông xuyên tâm kết nối phía Tây với khu Đông Hà Nội.

Tuyến số 14 dài khoảng 32 km, trong đó khoảng 27 km thuộc địa phận Hà Nội, kết nối Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Vinhomes Ocean Park, đưa metro tiến thẳng vào cửa ngõ của các đại đô thị phía Đông.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội, sáng 22/6

Với hàng triệu người dân và nhà đầu tư, điểm mấu chốt là các tuyến này đã chính thức chuyển từ quy hoạch và kỳ vọng sang giai đoạn hiện thực hóa. Sau hàng chục năm chờ đợi, ngày 22/6, các tuyến hạ tầng với tính bền vững trăm năm đã chính thức được triển khai.

Việc liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC cho toàn bộ 5 tuyến metro củng cố thêm niềm tin về tiến độ và chất lượng triển khai, mở ra cơ sở để thị trường kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới của khu Đông trước thời điểm các tuyến đường sắt đô thị đi vào vận hành từ năm 2030.

Trên thế giới, metro luôn được xem là loại hình hạ tầng có sức tác động mạnh nhất tới giá trị bất động sản đô thị. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, giá trị bất động sản thường bắt đầu gia tăng ngay khi dự án được phê duyệt, tăng tốc trong giai đoạn thi công và đạt mức cao nhất khi công trình vận hành.

Theo Savills, tại Việt Nam, bất động sản trong khoảng cách đi bộ tới ga metro có thể tăng thêm khoảng 5-15%. Tại TP.HCM, một số dự án căn hộ gần tuyến metro số 1 tăng khoảng 35-70% trong giai đoạn 2015-2023, cá biệt có dự án tăng gấp đôi.

Đối với khu Đông Hà Nội, tác động được dự báo còn lớn hơn khi metro không chỉ bổ sung thêm một phương thức di chuyển mới mà còn thay đổi căn bản khả năng kết nối của toàn khu vực. Từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống đường bộ, Ocean City sắp sở hữu thêm mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội và các cực phát triển mới của thành phố.

Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn cư dân tại Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3 sẽ có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn tới khu vực trung tâm. Đồng thời, phạm vi tiếp cận khách hàng của các hoạt động thương mại, dịch vụ và cho thuê cũng được mở rộng đáng kể.

Trong bất động sản, những khu vực sở hữu hạ tầng mới nhưng đã có cộng đồng cư dân đông đúc luôn là nhóm hưởng lợi rõ nét nhất. Bởi hạ tầng khi hoàn thiện sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành nhu cầu ở thực, nhu cầu kinh doanh và nhu cầu khai thác dòng tiền.

Đó cũng là lý do Ocean City đang được giới đầu tư đánh giá là một trong những điểm đến sáng giá nhất của kỷ nguyên hạ tầng mới của Thủ đô.

Vịnh Xanh “dậy sóng” khi kỷ nguyên metro chính thức bắt đầu

Trong tổng thể Ocean City, Vịnh Xanh tại Vinhomes Ocean Park 3 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường nhờ hội tụ đồng thời ba yếu tố quan trọng: vị trí trong đại đô thị đã thành hình, nguồn cung thấp tầng hữu hạn và dư địa tăng trưởng lớn từ hạ tầng.

Khác với nhiều khu vực vẫn đang trong quá trình phát triển, Ocean City hiện đã là nơi an cư của gần 100.000 cư dân cùng hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn gồm trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec, trung tâm thương mại Vincom, tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders và hàng loạt dịch vụ vận hành đồng bộ. Đây là nền tảng giúp giá trị hạ tầng mới được hiện thực hóa nhanh hơn và bền vững hơn.

Vịnh Xanh được phát triển theo mô hình compound thấp tầng, đáp ứng nhu cầu an cư và tích sản dài hạn. Ảnh phối cảnh

Trong bối cảnh quỹ đất dành cho nhà thấp tầng tại Hà Nội ngày càng khan hiếm, Vịnh Xanh nổi bật với mô hình compound khép kín, gồm biệt thự đơn lập Riviera Villas, biệt thự song lập Harmony Villas và liền kề Green Garden Homes.

Không gian sống riêng tư, hệ tiện ích đồng bộ cùng lợi thế nằm trong tâm điểm hưởng lợi từ mạng lưới metro mới giúp Vịnh Xanh trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Ocean City mang đến chất sống nghỉ dưỡng như resort tại phía Đông Thủ đô

Lịch sử phát triển đô thị cho thấy, những đợt tăng trưởng mạnh nhất của bất động sản thường xuất hiện khi hạ tầng chiến lược bắt đầu hình thành. Với Ocean City nói chung và Vịnh Xanh nói riêng, bộ đôi metro số 8 và số 14 không đơn thuần mở thêm các tuyến kết nối, mà còn tạo ra cơ hội tái định giá lớn nhất kể từ ngày đại đô thị phía Đông ra đời.

Kỷ nguyên đã metro chính thức bắt đầu với khu Đông. Và Ocean City đang đứng trước cơ hội chuyển mình từ một đại đô thị quy mô lớn thành trung tâm kết nối mới của Thủ đô, nơi hạ tầng, cộng đồng cư dân và dòng tiền cùng hội tụ trong một chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Thu Loan