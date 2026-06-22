Các tuyến đường sắt đô thị được khởi công gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng chiều dài khoảng 303,5km. Mạng lưới này kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài, Hòa Lạc, Cổ Loa, Ocean Park và các đô thị vệ tinh, tạo nền tảng phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc và thúc đẩy mô hình đô thị TOD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ khởi công chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Ảnh: VGP

Việc khởi công đồng thời các dự án được đánh giá là bước chuyển từ đầu tư đơn lẻ sang phát triển đồng bộ mạng lưới hạ tầng đô thị.

5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979km của Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Đình Hiệp

Ảnh: Đình Hiệp

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup), trên cơ sở vượt trội về năng lực nội tại cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới.

Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Cùng với các tuyến metro, Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm phát triển quỹ nhà ở giá phù hợp cho người lao động, người thu nhập trung bình và thấp.

UBND TP đã quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai 2 dự án nhà ở cho thuê tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng và tại khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư 3.563 tỷ.

Trong đó, dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4, hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm nay, tòa A4 được xây mới và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2027. Còn dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng do Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà thầu thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ năm nay đến 2028.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Him Lam đề xuất dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dành hơn 11ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Khoảng 4.000 căn trong số này được cho thuê dài hạn, dự kiến đến quý 4/2028, cấu phần nhà ở cho thuê sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Chủ trương phát triển nhà ở cho thuê được Thủ tướng Lê Minh Hưng quan tâm đặc biệt. Ông yêu cầu Hà Nội tiên phong phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là phân khúc chiến lược đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân. Nếu phát huy hiệu quả, các cơ chế thí điểm sẽ được nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi cả nước.