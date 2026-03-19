Sáng nay (19/3), tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, Điện Biên) đã khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 31/1/2026.

Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, lãnh đạo các bộ, tỉnh, thành phố…

Chương trình được triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo.

Theo ước tính của Bộ GD&ĐT, đối với 121 trường dự kiến khởi công hôm nay (19/3), tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng).

Tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị khóa XIII thống nhất chủ trương đầu tư 248 trường ở các xã biên giới trên đất liền. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành thí điểm 100 trường trước năm học 2026-2027, sau đó tiếp tục đầu tư 148 trường còn lại.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan đã triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất. Điểm nhấn là sự kiện đồng loạt khởi công xây trường tại các xã biên giới trên đất liền thuộc 18 tỉnh, thành phố ngày 9/11/2025.

Hiện có 108 trường đã khởi công với mục tiêu bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026; trong đó có 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 31/1/2026 là Trường phổ thông nội trú liên cấp - Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Theo Thông báo 81-TB/TW, đầu tư trường học ở xã biên giới là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc. Đó là nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ người địa phương, cải thiện đời sống vật chất - tinh thần, củng cố quốc phòng - an ninh.

Mô hình nội trú liên cấp giải bài toán địa lý, khoảng cách, dân cư thưa, cho phép tổ chức dạy, học và nuôi dưỡng học sinh trong điều kiện an toàn, đủ ăn ở, sinh hoạt, đồng thời dựa vào một thiết kế chuẩn để đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí và bảo đảm chất lượng.