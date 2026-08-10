Một dự án bất động sản cao cấp không chỉ được định hình bởi những vật liệu xây dựng đắt tiền, mà cốt lõi nằm ở tư duy quy hoạch tổng thể. Tại Hưng Yên, nơi quỹ đất đang ngày càng trở nên chật chội bởi sự phát triển vũ bão của các khu công nghiệp, việc tìm kiếm một không gian sống cân bằng giữa nhịp sống thương mại sầm uất và sự tĩnh tại của thiên nhiên là điều không hề dễ dàng.

Các đại biểu bấm nút khởi công tại sự kiện sáng ngày 9/8/2026

Dự án Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ đánh dấu bước triển khai của chuỗi nhà ở thấp tầng được quy hoạch đồng bộ, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu an cư và góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương.

Dự án sở hữu quy mô 72.262 m² (hơn 7,2 ha). Điểm sáng giá nhất trong bản vẽ tổng mặt bằng chính là tư duy tối ưu hóa không gian. Dự án được tổ chức không gian khoa học, phân bổ diện tích hợp lý giữa khu vực nhà ở thương mại, mạng lưới giao thông nội khu và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Sự tính toán kỹ lưỡng này giúp giải quyết triệt để bài toán ách tắc giao thông nội bộ, tăng cường khả năng đối lưu không khí và mang lại sự thông thoáng cho từng dãy nhà.

Kiến trúc chính là "linh hồn" định danh đẳng cấp của một dự án bất động sản. Tại Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ, 272 sản phẩm thấp tầng (gồm 240 căn liền kề và 32 căn biệt thự độc bản) được thiết kế từ 3 - 5 tầng, hòa quyện giữa nét tân cổ điển sang trọng và tinh thần hiện đại thời thượng.

Ảnh phối cảnh Dự án Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ

Nếu phong cách Tân cổ điển mang lại vẻ uy nghi, quyền quý qua các hàng cột vững chãi và vòm cửa mềm mại, thì yếu tố Hiện đại lại tối ưu công năng với hệ kính khổ lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên. Sự đồng điệu về quy hoạch tạo nên một "dải lụa kiến trúc" bề thế, nâng tầm diện mạo đô thị địa phương và tôn vinh gu thẩm mỹ đỉnh cao của những chủ nhân tương lai.

Vượt xa khái niệm của một nơi cư trú thuần túy, dự án Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thấp tầng hiện đại - nơi quy hoạch hài hòa giữa nhà ở, cảnh quan và tiện ích cộng đồng.

Chủ đầu tư đã chấp nhận giảm diện tích thương phẩm để tối ưu không gian cho cây xanh và mặt nước. Hệ thống công viên trung tâm, đường dạo bộ, quảng trường và sân thể thao được bố trí xuyên suốt, đóng vai trò như "lá phổi xanh" thanh lọc không khí, mang đến không gian tái tạo năng lượng cho 1.120 cư dân.

Bên cạnh cảnh quan xanh, dự án còn ghi điểm bởi hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và thông minh. Việc ngầm hóa toàn bộ hệ thống cáp điện, viễn thông cùng ứng dụng công nghệ trong vận hành không chỉ bảo đảm tính thẩm mỹ mà còn mang lại cuộc sống an toàn, tiện nghi và bền vững.

Bà Đào Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yên Mỹ phát biểu tại lễ khởi công “Dự án Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ”

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Đào Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yên Mỹ khẳng định: “Chính quyền xã Yên Mỹ cam kết luôn đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, chúng tôi mong muốn chủ đầu tư thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, phối hợp chặt chẽ với địa phương để đưa Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ trở thành điểm nhấn đô thị văn minh, hiện đại”.

Sự ra đời của Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ không chỉ hứa hẹn kiến tạo những công trình vật lý khang trang, mà còn góp phần thiết lập một chuẩn mực sống mới, một phong cách sống đầy nghệ thuật và kiêu hãnh tại Hưng Yên.

Thu Loan