Người mua căn hộ sẽ không chỉ nhìn vị trí và giá bán

Định hướng về thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình trong Nghị quyết 21 đang thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản. Bên cạnh những băn khoăn về quyền sở hữu và giá bán, nhiều ý kiến cho rằng tác động lớn hơn sẽ nằm ở sự thay đổi trong tâm lý và tiêu chí chọn mua căn hộ.

Là nhà đầu tư căn hộ lâu năm tại TPHCM, ông Hoàng (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết nếu quy định này được triển khai, cách lựa chọn căn hộ của giới đầu tư sẽ thay đổi đáng kể. Trước đây, ông thường ưu tiên vị trí, tiềm năng tăng giá và uy tín chủ đầu tư. Tuy nhiên, thời gian tới, ông sẽ không chỉ kỳ vọng giá căn hộ tăng mà còn tính đến hiệu quả khai thác lâu dài.

Theo ông Hoàng, nhà đầu tư sẽ cân nhắc kỹ hơn khả năng cho thuê, thời gian thu hồi vốn, chất lượng công trình cũng như đơn vị quản lý, vận hành và công tác bảo trì.

"Chính sách mới có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, nhưng cũng giúp sàng lọc thị trường. Những dự án được đầu tư bài bản, chất lượng tốt và quản lý chuyên nghiệp sẽ có nhiều lợi thế hơn", ông nói.

Khi quy định về niên hạn công trình được triển khai, người mua sẽ không chỉ quan tâm đến vị trí hay giá bán mà còn chú trọng hơn đến chất lượng xây dựng và khả năng giữ giá của căn hộ. Ảnh: Hoàng Hà

Ở góc độ người mua để ở, chị Hà (nhân viên văn phòng tại TPHCM), cho biết gia đình cũng thay đổi tiêu chí lựa chọn căn hộ. Nếu trước đây chỉ quan tâm đến giá bán, vị trí và tiện ích, nay chị sẽ tìm hiểu thêm về tuổi thọ thiết kế của công trình, uy tín chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và việc bảo trì tòa nhà.

"Căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn là tài sản tích lũy lâu dài của gia đình. Tôi mong các thông tin về chất lượng xây dựng, bảo trì và kiểm định công trình được công khai để người mua có thêm cơ sở lựa chọn", chị Hà chia sẻ.

Ưu tiên chọn chủ đầu tư uy tín

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group, cho rằng trong ngắn hạn rất khó khẳng định Nghị quyết 21 sẽ tạo ra biến động lớn cho thị trường. Bởi hiện nay, bất động sản vẫn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tăng trưởng kinh tế, diễn biến địa chính trị và mặt bằng lãi suất.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, theo ông Thắng, chính sách này sẽ dần thay đổi cách người mua và nhà đầu tư lựa chọn căn hộ. Nếu trước đây nhiều người mua với kỳ vọng giá nhà sẽ tăng theo thời gian thì sắp tới họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến khả năng cho thuê, thời gian hoàn vốn và giá trị của căn hộ trong suốt thời gian sử dụng.

Theo vị chuyên gia này, người mua trong tương lai cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến uy tín chủ đầu tư, chất lượng thi công, đơn vị quản lý và lịch sử bảo trì của dự án. Trong khi đó, các chung cư đã sử dụng nhiều năm có thể giảm sức hút đối với một bộ phận nhà đầu tư, còn những dự án được đầu tư bài bản về chất lượng sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn.

Đối với các căn hộ đã được cấp sổ hồng lâu dài, ông Thắng lưu ý người dân không nên quá lo ngại vì Nghị quyết 21 được định hướng áp dụng đối với các dự án mới và không hồi tố đối với những tài sản đã được xác lập quyền sở hữu hợp pháp trước đó.

Theo chuyên gia DKRA Group, định hướng chính sách mới có thể chưa tác động ngay đến giá bán hay thanh khoản thị trường, nhưng về lâu dài sẽ góp phần thay đổi tiêu chí chọn mua căn hộ, đưa thị trường chuyển từ tâm lý đầu cơ sang chú trọng hơn đến chất lượng công trình và giá trị sử dụng lâu dài.