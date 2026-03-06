Dự án xử lý rác thải kết hợp phát điện được triển khai trong bối cảnh nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Hưng Yên ngày càng gia tăng do quá trình đô thị hóa nhanh, tốc độ phát triển kinh tế lớn.

Nhà máy điện rác Phù Cừ được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha tại xã Đoàn Đào, với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn rác mỗi ngày. Nhà máy có công suất phát điện khoảng 40 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4 nghìn tỷ đồng.

Dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ, công nghệ xử lý rác hiện đại đang được áp dụng tại nhiều quốc gia. Công nghệ này cho phép xử lý rác thải sinh hoạt thông qua quá trình đốt phát điện, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp và tận dụng rác thải làm nguồn năng lượng. Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý – Huy Anh làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành vào quý II năm 2027. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần xử lý lượng rác thải sinh hoạt lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời bổ sung nguồn điện từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh theo hướng hiện đại, giảm dần phụ thuộc vào chôn lấp.

Lễ động thổ Dự án nhà máy điện rác 4 nghìn tỷ tại Hưng Yên.

Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, ông đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản lý, công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm nhà máy vận hành hiệu quả, tuân thủ nghiêm các quy định và tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tăng cường giám sát trong quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để bảo đảm tiến độ dự án.

Đối với UBND các xã, phường, ông Nguyễn Lê Huy đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các bãi rác tự phát, điểm tập kết rác không đúng quy định; không để tái diễn tình trạng đổ, đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.