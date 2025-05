Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 - 27/5 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Burak Pekmezci - Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin VNVC cùng tham dự sự kiện.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ông Burak Pekmezci - Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin VNVC bấm nút khởi công xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có quy mô đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 26.000 m² tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nhà máy được thiết kế, vận hành theo các tiêu chuẩn cao nhất về Thực hành sản xuất tốt EU GMP của châu Âu, FDA GMP của Hoa Kỳ và WHO GMP của Tổ chức Y tế thế giới. Đồng thời, nhà máy đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Thực hành tốt trong phòng thí nghiệm (GLP) và tiêu chuẩn quốc tế (AAALAC) về an toàn, phúc lợi và đối xử nhân đạo cho khu vực nghiên cứu động vật thí nghiệm, theo đúng nguyên tắc đạo đức khoa học quốc tế cùng nhiều tiêu chuẩn cao cấp khác về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tuân thủ công nghệ xây dựng “nhà máy xanh”, “nhà máy thông minh”.

Dự kiến khi đi vào hoạt động cuối năm 2027, nhà máy sẽ từng bước sản xuất các vắc xin quan trọng, chất lượng cao của Sanofi (Pháp), từ đó đáp ứng đầy đủ số lượng lớn vắc xin “Made in Vietnam” chất lượng cao, chi phí thấp cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu cho các nước trong khu vực. Các vắc xin quan trọng, chất lượng cao và an toàn, có nhu cầu sử dụng cao để bảo vệ sức khỏe trẻ em và người lớn sẽ là những sản phẩm đầu tiên được ưu tiên chuyển giao công nghệ sản xuất từ Sanofi.

Nhà máy hiện đại tích hợp nghiên cứu, thí nghiệm và sản xuất vắc xin đa công nghệ, cho phép sản xuất vắc xin quy mô lớn và ứng phó nhanh với đại dịch. Ảnh: VNVC

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin VNVC cho biết, đại dịch Covid-19 đã khiến các quốc gia nhận thấy sự cần thiết phải có những nhà máy vắc xin hiện đại, công suất lớn để có thể nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, nhanh chóng sản xuất số lượng lớn vắc xin phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước, cũng như đóng góp cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc có được một nhà máy sản xuất với công suất lớn hàng trăm triệu liều mỗi năm các vắc xin “Made in Vietnam” chất lượng cao sẽ giúp giảm giá thành và chủ động cung ứng cho người dân trong nước, thậm chí xuất khẩu. Từ đó, người dân dễ dàng tiếp cận các vắc xin thế hệ mới, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa dịch bệnh, giảm gánh nặng khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe.

“Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC đầu tư hạ tầng máy móc thiết bị hiện đại và có những chính sách đặc biệt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất vắc xin và dược phẩm y sinh công nghệ cao, từ đó sẽ sẵn sàng tiếp nhận và làm chủ các công nghệ y sinh tối tân, như công nghệ mRNA ứng dụng trong sản xuất nhiều loại vắc xin mới, đặc biệt được kỳ vọng là vắc xin điều trị ung thư”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Dự sự kiện, ông Burak Pekmezci - Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam bày tỏ niềm vui và tự hào khi chứng kiến lễ khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Sanofi kỳ vọng Nhà máy đạt tiêu chuẩn toàn cầu của VNVC sẽ sớm cung cấp các loại vắc xin, thuốc tiên tiến cùng các giải pháp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả để phục vụ người dân và bệnh nhân Việt Nam. Đây sẽ là dự án đột phá, góp phần thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được thiết kế bởi tập đoàn danh tiếng toàn cầu Rieckermann (Đức) với hơn 130 năm kinh nghiệm thiết kế nhà máy sản xuất dược phẩm, vắc xin và sinh phẩm. Toàn bộ thiết bị được nhập khẩu chính hãng, thế hệ mới từ Đức, Mỹ… Nhà máy có công suất lên đến 100 triệu liều vắc xin mỗi năm, bước đầu với ba dây chuyền chiết rót và đóng gói hiện đại, bao gồm công nghệ isolator tiên tiến và dây chuyền đóng bút tiêm tiên phong tại Đông Nam Á, đảm bảo chất lượng và an toàn cao theo tiêu chuẩn toàn cầu.

VNVC có hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng, phục vụ hàng chục triệu người dân mỗi năm. Ảnh: Mộc Thảo

Theo đại diện VNVC, không chỉ chú trọng vào sản xuất, nhà máy còn đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) với quy mô 1.500 m², chuyên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sản xuất vắc xin và sinh phẩm tiên tiến, đặc biệt là vắc xin công nghệ mRNA. Trung tâm có kế hoạch hợp tác với các nhà khoa học, các trường đại học, các hãng dược phẩm toàn cầu để tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng ngay tại Việt Nam, giúp Việt Nam có cơ hội tiếp cận sớm với các thuốc phát minh và vắc xin mới trên thế giới, đồng thời đạt các tiêu chuẩn nhằm rút ngắn thời gian đăng ký cấp phép sản phẩm để sớm phục vụ người dân.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, toàn bộ công trình nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh Leed Gold. Nhà máy ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như bê tông tái chế và sơn không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Hệ thống cách nhiệt hiện đại giúp tiết kiệm năng lượng, kết hợp cùng hệ thống xử lý nước thải hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Nhà máy sẽ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, năng lượng mặt trời và công nghệ hiện đại thu gom, tái sử dụng nước mưa phục vụ tưới tiêu và làm mát…

Trước đó một ngày, VNVC vừa công bố ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin với Tập đoàn Sanofi (Pháp).

Đối với VNVC, đây là bước chuyển mình mạnh mẽ từ hệ thống tiêm chủng và nhập khẩu hàng đầu cả nước, trở thành nhà sản xuất vắc xin chất lượng quốc tế quy mô lớn tiên phong tại Việt Nam. Sự kiện cũng đặt nền móng cho VNVC trở thành trung tâm R&D và sản xuất vắc xin hiện đại hàng đầu thế giới, góp phần tự chủ công nghệ và nâng tầm y tế Việt Nam ngang tầm thế giới.

Hải Đường