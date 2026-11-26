Tuyến cáp quang biển VTS đánh dấu đây là dự án đầu tiên do người Việt làm chủ và có băng thông lớn nhất so với tổng dung lượng tất cả tuyến cáp biển quốc tế hiện hữu của Việt Nam cộng lại.

Ngày 26/11, tại TPHCM, liên danh VTS do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Singtel (Singapore) đồng chủ trì đã chính thức tổ chức lễ ký kết và khởi công Dự án tuyến cáp quang biển quốc tế VTS (Việt Nam – Thái Lan – Singapore).

Lễ ký kết và khởi công Dự án tuyến cáp quang biển quốc tế VTS (Việt Nam – Thái Lan – Singapore)

Bước chuyển mình lịch sử: Từ “tham gia sử dụng” sang “làm chủ kiến tạo”

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, toàn bộ các tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam với thế giới đều vận hành theo mô hình liên minh quốc tế truyền thống (Consortium).

Tại các dự án này, doanh nghiệp trong nước chủ yếu đóng vai trò tham gia góp vốn, mua dung lượng và phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình thiết kế, phê duyệt, định tuyến cũng như điều hành từ các đối tác ngoại.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ

Thực trạng đó bộc lộ rõ hạn chế khi phần lớn các tuyến cáp biển hiện hữu đều tập trung dồn về một hướng đi qua Biển Đông – khu vực có mật độ hàng hải cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từng có thời điểm đa số các tuyến cáp cùng lúc gặp sự cố, khiến Việt Nam mất tới 60% dung lượng kết nối quốc tế kéo dài gần 2 tháng, làm gián đoạn nặng nề hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Dự án VTS ra đời đã tạo nên một bước ngoặt căn bản nhằm phá vỡ thế bị động đó. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam là Viettel đứng ra khởi xướng, đồng sáng lập và giữ quyền quyết định then chốt xuyên suốt: từ hoạch định hướng tuyến, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn công nghệ cho đến đầu tư trạm cập bờ. Không còn dừng ở vị thế “người đi thuê”, Việt Nam đã chính thức vươn lên làm chủ hạ tầng kết nối số quốc gia.

Chia sẻ tại lễ khởi công, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các dịch vụ số xuyên biên giới đang đặt ra những yêu cầu chưa từng có về năng lực kết nối quốc tế.

Trong kỷ nguyên số, năng lực lưu trữ, xử lý và kết nối dữ liệu sẽ ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm. Vì vậy, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư; càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS".

Ông Thắng nói thêm: "Nếu như trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tham gia đầu tư vào các hệ thống cáp quang biển quốc tế, thì với VTS, Viettel đã chủ động khởi xướng, quy tụ các đối tác và tham gia quyết định ngay từ những khâu đầu tiên, từ thiết kế, lựa chọn công nghệ đến xác định hướng tuyến và điểm cập bờ.

Đó là bước chuyển từ tham gia đầu tư sang chủ động kiến tạo, từ đáp ứng nhu cầu kết nối sang từng bước làm chủ hạ tầng kết nối của chính mình".

Quy mô kỷ lục, đường truyền hiện đại sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

Không chỉ mang ý nghĩa tự chủ, VTS còn là tuyến cáp quang biển có dung lượng thiết kế lớn nhất và chất lượng kết nối vượt trội từ Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long: Chúng ta không chỉ xây dựng thêm một tuyến cáp quang biển. Chúng ta đang xây dựng năng lực kết nối, năng lực tự chủ và sức chống chịu của hạ tầng số quốc gia.

Toàn tuyến cáp quang biển VTS có chiều dài khoảng 2.500 km, sở hữu tổng dung lượng thiết kế lên tới 600 Tbps, dự kiến sẽ chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại vào quý IV/2030.

Đáng chú ý, riêng trục chính kết nối thẳng từ Việt Nam đến Singapore dài khoảng 1.200 km sở hữu dung lượng lên tới 240 Tbps – gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng của tất cả các tuyến cáp quang biển quốc tế mà Việt Nam đang vận hành cộng lại.

Nhờ định tuyến đi thẳng và là tuyến ngắn nhất nối Việt Nam với Singapore, VTS ứng dụng cấu hình 8 đôi sợi quang cùng công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) thế hệ mới.

Thiết kế này giúp tối ưu hóa chất lượng đường truyền với độ trễ dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây – thấp hơn xấp xỉ 50% so với mức trung bình của các tuyến cáp hiện tại.

Yếu tố an toàn kỹ thuật của VTS cũng được nâng lên chuẩn mực cao nhất. Toàn bộ tuyến cáp được thi công chôn ngầm dưới đáy biển, trong đó trục chính được chôn sâu tới 3 mét – gấp đôi hoặc gấp ba so với độ sâu 1 – 1,5 mét của các tuyến cáp thông thường, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ đứt gãy.

Dự án quy tụ các nhà thầu thi công danh tiếng toàn cầu gồm NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore), cùng sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước như AIS (Thái Lan), VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC.

Theo ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, điểm mới của VTS là doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia góp vốn, mua dung lượng trong các liên minh cáp biển quốc tế, mà đã chủ động khởi xướng, tham gia đầu tư và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tuyến cáp, từ hoạch định, thiết kế, lựa chọn hướng tuyến đến đầu tư hạ tầng và trạm cập bờ.

Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Thứ trưởng mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài.

“Chúng ta không chỉ xây dựng thêm một tuyến cáp quang biển. Chúng ta đang xây dựng năng lực kết nối, năng lực tự chủ và sức chống chịu của hạ tầng số quốc gia.

Mỗi tuyến cáp mới, mỗi hướng kết nối mới và mỗi năng lực công nghệ được làm chủ sẽ góp phần củng cố chủ quyền số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển của đất nước.” Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Việc khởi công VTS cũng là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, cũng như bám sát Chiến lược phát triển cáp quang biển đến năm 2030 của Chính phủ.

Cầu nối phát triển kinh tế số và bệ phóng cho TPHCM

Bên cạnh giải bài toán an toàn viễn thông khi mở thêm hành lang kết nối chiến lược về phía Nam thay vì dồn tải lên Biển Đông, VTS tạo nên một lợi thế then chốt cho đầu tàu kinh tế TPHCM khi đặt trạm cập bờ trực tiếp tại đây.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Cáp quang biển chính là huyết mạch số kết nối Việt Nam với thế giới trong thời đại số.

Hiện nay, các điểm cập bờ cáp biển của nước ta chủ yếu đặt tại miền Trung và miền Bắc. Việc TPHCM sở hữu trạm cập bờ kết nối thẳng tới trung tâm trung chuyển dữ liệu và tài chính lớn nhất Đông Nam Á như Singapore sẽ trực tiếp biến thành phố thành một cửa ngõ dữ liệu quốc tế trọng yếu.

Đây là bệ phóng hạ tầng quan trọng để thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu lớn (Hyperscale Cloud) đặt trung tâm dữ liệu, hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm Tài chính quốc tế của khu vực.

Khẳng định tầm vóc của công trình đối với sự phát triển địa phương, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Nếu đường bộ, đường sắt và cảng biển là huyết mạch hữu hình, thì cáp quang biển chính là huyết mạch số kết nối Việt Nam với thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính, kinh tế số khu vực, hạ tầng kết nối quốc tế hiện đại là điều kiện tiên quyết.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao ý nghĩa và tính chiến lược của Dự án VTS, đặc biệt khi đây là tuyến cáp biển đầu tiên do Việt Nam làm chủ, với Viettel khởi xướng và dẫn dắt, cùng Singtel tham gia các quyết định quan trọng về công nghệ, hướng tuyến và cấu hình kết nối".