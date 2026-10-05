Ngày 4/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trường An tổ chức lễ khởi công 54 căn nhà phố thuộc phân khu Phố An Cư, dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hiện thực hóa mô hình "Đô thị chuyên gia”.

Công nghiệp phát triển kéo theo nhu cầu nhà ở gia tăng

Khu vực Bình Mỹ, Tân Thành, Phước Hoà và Bàu Bàng đang nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp mới ở phía bắc TP.HCM, với tổng diện tích đất công nghiệp hơn 18.600 ha. Nhiều khu công nghiệp quy mô lớn đang hoạt động và mở rộng như VSIP II khoảng 2.045 ha, VSIP III khoảng 1.000 ha, KCN Tân Bình hơn 1.000 ha, KCN Đất Cuốc hơn 523 ha và KCN Tân Lập khoảng 400 ha, góp phần thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc lâu dài tại khu vực.

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, nhu cầu về nhà ở và các tiện ích phục vụ đời sống cũng ngày càng gia tăng. Sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động kỹ thuật cao không chỉ tạo động lực cho thị trường nhà ở mà còn thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ quá trình đô thị hóa tại khu vực trong những năm tới.

Khởi công 54 căn nhà phố, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho chuyên gia

Trong bối cảnh nhu cầu an cư của chuyên gia ngày càng lớn, lễ khởi công 54 căn nhà phố tại phân khu Phố An Cư được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Đại diện Phương Trường An Group cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 54 căn nhà phố tại Phố An Cư. Ảnh: Phương Trường An Group

Không chỉ bổ sung thêm nguồn cung nhà ở cho thị trường, lễ khởi công này còn cho thấy tiến độ triển khai thực tế của dự án, từng bước hiện thực hóa quy hoạch và hình thành cộng đồng cư dân trong tương lai.

Một trong những yếu tố thu hút của nhà phố An Cư là khả năng kết nối giao thông giữa trung tâm công nghiệp và mạng lưới giao thông liên vùng.

Dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn tọa lạc ngay mặt tiền ĐT741, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía bắc TP.HCM và các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, vị trí này cũng nằm liền kề nút giao cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, tuyến giao thông được kỳ vọng gia tăng khả năng liên kết vùng trong thời gian tới.

Giới đầu tư đánh giá cao vị trí kết nối của dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn, nằm ngay huyết mạch kinh tế liên vùng. Ảnh: Phương Trường An Group

Nhờ lợi thế đó, các chuyên gia đang làm việc tại những khu công nghiệp lớn như VSIP II, Tân Bình, Đất Cuốc hay Bàu Bàng có thể thuận tiện di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc.

Phối cảnh 3D dãy nhà ở chuyên gia tại dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn. Ảnh: Phương Trường An Group

“Đô thị chuyên gia” đón sóng dịch chuyển

Theo quan sát của giới đầu tư, những đô thị nằm trong vùng công nghiệp phát triển thường có lợi thế khi sở hữu hai nguồn cầu song song: nhu cầu ở thực và nhu cầu khai thác kinh doanh.

Với Phố An Cư, một chuyên gia có thể lựa chọn sản phẩm để an cư lâu dài, trong khi nhà đầu tư có thể nhìn thấy cơ hội từ nhu cầu thuê hoặc kinh doanh phục vụ cộng đồng lao động, chuyên gia đang ngày càng đông tại khu vực.

Đối với các gia đình trẻ, dự án mang đến lựa chọn sống trong môi trường có quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích và khả năng kết nối thuận tiện. Trong khi đó, nhóm khách hàng tích lũy tài sản lại quan tâm đến dư địa tăng trưởng được hỗ trợ bởi hạ tầng và quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Khách hàng tham quan sa bàn và đánh giá cao chuỗi 39 tiện ích “All-in-one” của dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn. Ảnh: Phương Trường An Group

Chính sự cộng hưởng giữa vị trí, hạ tầng, công nghiệp, tiện ích và tiến độ triển khai thực tế đang tạo nên sức hút riêng cho Phố An Cư trong bối cảnh khu vực bắc TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới.

(Nguồn: Phương Trường An Group)