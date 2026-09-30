Khởi công năm 2007 và hoàn thành năm 2012, Khu đô thị Xa La từng được biết đến với hàng loạt tòa chung cư đời đầu tại Hà Đông. Dự án do Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên triển khai.

Khu đô thị gồm 10 tòa chung cư, cung cấp khoảng 2.200 căn hộ. Thời điểm mở bán, 2009-2012, giá các căn hộ dao động từ 10-14,5 triệu đồng/m2.

Các tòa CT1, CT2 và CT3 được mở bán sớm với giá từ 10,5-12,5 triệu đồng/m2. Sau đó, giá tại CT4 và CT5 tăng lên khoảng 11,5-13 triệu đồng/m2, còn CT6 mở bán vào khoảng năm 2011-2012 với giá khoảng 13-14,5 triệu đồng/m2.

Căn 2 phòng ngủ diện tích 60-75m2 có giá khoảng 700-950 triệu đồng, còn căn 3 phòng ngủ rộng 80-100m2 có giá từ 1-1,3 tỷ đồng. Với mức giá trên, nhiều căn hộ có tổng giá khoảng dưới 1,5 tỷ đồng/căn, phù hợp với nhiều gia đình có nhu cầu mua nhà tại Hà Đông thời điểm đó.

Các tòa chung cư tại Xa La. Ảnh: Duy Anh

Trong giai đoạn thị trường sôi động, một số căn hộ xuất hiện tình trạng người mua phải trả thêm tiền chênh khoảng 50-200 triệu đồng/căn, tùy vị trí, tầng và hướng. Nếu tính cả khoản chênh, giá thực tế người mua phải trả khoảng 13-17 triệu đồng/m2.

Sau nhiều năm sử dụng, khu vực cũng đối mặt với áp lực về chỗ đỗ xe, không gian sinh hoạt chung và hạ tầng phục vụ lượng cư dân lớn.

Năm 2015, chung cư Xa La gây chú ý khi xảy ra vụ cháy tại tầng hầm tòa CT4A. Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho cư dân, với khoảng 200 xe máy và gần 50 xe đạp bị thiêu rụi. Nhiều căn hộ cũng bị ảnh hưởng bởi sức nóng và khói từ đám cháy.

Giá tăng sau nhiều năm

Sau gần hai thập kỷ hình thành, mặt bằng giá căn hộ tại Xa La đã tăng mạnh so với thời điểm mở bán, trong khi áp lực giao thông và chỗ đỗ xe ngày càng lớn.

Theo khảo sát giá rao bán trên thị trường thứ cấp, căn hộ tại Xa La hiện được chào bán ở nhiều mức khác nhau, phổ biến khoảng 48-62 triệu đồng/m2 tùy tòa, diện tích, tầng, tình trạng pháp lý và nội thất. Những căn hộ từng có giá khoảng 1 tỷ đồng nay có giá cao gấp vài lần.

Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 40-55m2 được rao bán khoảng 2,2-2,9 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ diện tích 53-75m2 có giá khoảng 3-4,5 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ diện tích 80-105m2 được chào bán khoảng 4,3-6 tỷ đồng.

Tại CT1A, CT1B và CT1C, giá khoảng 48-58 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ diện tích 63-70m2 có giá khoảng 3,1-3,8 tỷ đồng, còn căn 3 phòng ngủ rộng 90-100m2 có giá khoảng 4,8-5,8 tỷ đồng.

Mặt bằng giá tại chung cư Xa La tăng đáng kể. Ảnh: Duy Anh

Các tòa CT2 và CT3 có giá khoảng 47-56 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ diện tích 63-75m2 được chào bán khoảng 3-4,2 tỷ đồng, còn căn 3 phòng ngủ 100-104m2 có giá khoảng 4,5-5,7 tỷ đồng.

Tại cụm CT4A, CT4B và CT4C, những căn nhỏ diện tích 53-54m2 có giá khoảng 2,9-3,2 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ rộng 63-70m2 được chào bán khoảng 3,3-4,2 tỷ đồng.

Tại CT5 trên đường Phùng Hưng, căn 2 phòng ngủ diện tích 68-72m2 có giá khoảng 3,5-4,5 tỷ đồng. Tại CT6, căn 1 phòng ngủ diện tích 40-55m2 có giá khoảng 1,3-2,7 tỷ đồng, còn căn 2 phòng ngủ rộng 68-84m2 có giá khoảng 2,8-3,8 tỷ đồng.

Ở khu vực lân cận Xa La, một số dự án khác như Nam Xa La có căn hộ diện tích 70-75m2 được chào bán khoảng 2,6-3,3 tỷ đồng. Tại Hemisco, căn 2 phòng ngủ rộng khoảng 86m2 có giá khoảng 4-4,3 tỷ đồng.

Chị Hải, một môi giới bất động sản, cho biết giá căn hộ tại Xa La phụ thuộc vào tình trạng pháp lý và chất lượng căn nhà. Những căn đã có sổ hồng chính chủ thường có mức giá cao hơn. Dù phí dịch vụ tại nhiều tòa không cao, tình trạng chỗ để xe và hạ tầng xung quanh vẫn khiến nhiều người mua cân nhắc.

Giao thông khu vực đang là vấn đề đáng chú ý. Các tuyến đường kết nối Xa La với Phúc La, Cầu Bươu và những khu vực lân cận thường đông phương tiện vào giờ cao điểm. Khi nhiều khu đô thị và dự án nhà ở phát triển xung quanh, lượng người di chuyển qua khu vực ngày càng tăng. Áp lực giao thông tại Xa La được kỳ vọng sẽ giảm khi các dự án hạ tầng mới hoàn thành, trong đó có nút giao Phạm Tu - Xa La đang được triển khai.