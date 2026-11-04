Buổi lễ do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Ban Quản trị Thiền viện Vĩnh Nghiêm tổ chức. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr và ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham dự.

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh - Trung tâm tu học, hoằng pháp vùng biên giới

Đây là công trình ý nghĩa được lựa chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Ngôi chùa được hình thành gắn với Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, trong không gian vùng biên giới Việt Nam - Campuchia, do môn phong tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh phối hợp xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tham dự sự kiện. Ảnh: Phatsuonline

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Trưởng ban Quản trị thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc: “Thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh được kiến tạo với tâm nguyện hình thành một trung tâm tu học, hoằng pháp và sinh hoạt văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu tu tập của tăng ni, phật tử; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội”.

Thiền viện không chỉ mang ý nghĩa của một công trình tôn giáo, mà còn là nơi thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân và báo ân, gắn đời sống tâm linh với trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử của dân tộc, Thượng tọa Trưởng ban Quản trị thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Trưởng ban Quản trị thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc. Ảnh: Phatsuonline

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh biểu dương những đóng góp thiết thực của tăng ni, phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội tại địa phương. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của Thiền viện bên cạnh Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành sẽ tạo nên quần thể văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc.

Bà Nguyễn Đài Thy đề nghị Ban Quản trị thi công bảo đảm tiến độ, an toàn, tuân thủ pháp luật và giữ gìn cảnh quan môi trường. Ảnh: Phatsuonline

Bà đề nghị Ban Quản trị thi công bảo đảm tiến độ, an toàn, tuân thủ pháp luật và giữ gìn cảnh quan môi trường; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành tạo điều kiện hỗ trợ dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Cơ sở tự viện thứ 18.967 của GHPGVN trên toàn quốc

Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 117.070,6m² với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 3 năm.

Các hạng mục tiêu biểu gồm: Chánh điện một trệt một lầu kết hợp kết cấu bê-tông, đá và nghệ thuật đấu củng gỗ truyền thống (tầng trệt là hội trường 4.000m²); tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 48m; Bảo tháp Hòa Bình cao 63m (13 tầng) tri ân anh hùng liệt sĩ; khu Đông đường – Tây đường; thiền đường bằng tre trúc 5.000m² do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế.

Phối cảnh tổng thể công trình.

Bên cạnh đó, có hệ thống 108 bungalow phục vụ các khóa tu tập trung; cùng khu Tăng xá và dưỡng lão 300 phòng chăm sóc chư Tôn đức niên cao lạp trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ khi lễ khởi công, động thổ xây dựng thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh diễn ra trang nghiêm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại buổi lễ.

Nhìn lại lịch sử, Trưởng lão Hòa thượng cũng nhấn mạnh, mạch nguồn tổ đình Vĩnh Nghiêm được khởi dựng từ thời Lý Công Uẩn (1018-1019) ở chốn Kinh Bắc xưa, tiếp nối đến tổ đình Vĩnh Nghiêm tại Sài Gòn (1964-1966) và nay tiếp tục hiện diện trên vùng đất căn cứ cách mạng cấp quốc gia Bình Thành (Tây Ninh).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng hoa chúc mừng sự kiện.

Theo Trưởng lão Hòa thượng, sự hiện diện của thiền viện Vĩnh Nghiêm Tây Ninh mang ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tâm linh và giáo dục đào tạo, hướng thiện. Đây là cơ sở tự viện thứ 18.967 của GHPGVN trên toàn quốc, không chỉ tạo diện mạo tâm linh mới cho địa phương mà còn góp nguồn động lực phát triển kinh tế, việc làm cho nhân dân và điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh cấp quốc gia.

Trước thềm lễ khởi công, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cử hành Pháp hội niệm Phật với khoảng 1.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình, hồi hướng tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ; đồng thời tổ chức trao tặng 700 phần quà an sinh đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, thể hiện trọn vẹn tinh thần từ bi cứu khổ và phụng sự xã hội.