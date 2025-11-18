Ngày 22/11, Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 dự kiến diễn ra tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn). Hội nghị do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, hiệp hội Du lịch Hải Phòng chủ trì có sự tham dự của 750 đại biểu, khách mời và với 100 hãng lữ hành quốc tế, 150 hãng lữ hành Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi và bứt phá mạnh mẽ, hưởng ứng công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch.

Thành phố Hải Phòng xác định, du lịch là một trong những trụ cột phát triển kinh tế, phù hợp với định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I (2025 - 2030) nhằm đưa Hải Phòng trở thành “thành phố cảng biển công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Trong thời gian diễn ra sự kiện còn có sự tham gia của nhiều gian hàng của các doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành trong nước và quốc tế, hãng tàu bay, các hợp tác xã, làng nghề, đơn vị xúc tiến du lịch, dịch vụ thương mại của thành phố Hải Phòng và các địa phương bạn.

Thông qua sự kiện này, ngành du lịch thành phố khẳng định quyết tâm xây dựng và quảng bá hình ảnh một Hải Phòng năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Hội nghị không chỉ là dịp để kết nối mà còn là bước khởi đầu cho hành trình hợp tác phát triển dài hạn, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng bền vững của thành phố.

Với nỗ lực không ngừng trong xúc tiến, quảng bá cùng định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, Hải Phòng hứa hẹn mang đến những bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế xứng đáng là điểm đến bốn mùa, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, thiên nhiên và con người, kiến tạo một tương lai du lịch bền vững và thịnh vượng.

Huy Nam