Rẽ hướng cuộc đời sau một niệm sân si

Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi sảnh B1 của tòa chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, chị T. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T. đánh con chị A. Khi đó, chị A. yêu cầu chị T. giải quyết, xin lỗi nhưng không được nên đã gọi điện cho chồng là bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994) xuống để giải quyết vụ việc.

Đêm hôm đó, Thành gặp chị T. tại sảnh chung cư và yêu cầu chị xin lỗi nhưng chị T. không đồng ý và đi thẳng về phía cửa thang máy. Do bức xúc, Thành chạy theo, tát 2 cái vào má trái của chị T rồi đấm, đá liên tiếp.

Camera an ninh ghi lại sự việc. Ảnh: Cắt từ clip

Khi có đông người xung quanh, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T. bằng những lời khó nghe. Việc Thành hành hung phụ nữ sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Anh ta đã phải nhận án tù 6 tháng về tội về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chuyện tương tự xảy ra tại một tòa chung cư khác ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Đầu tháng 1/2026, chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5 - ĐN 2, khu đô thị Mỹ Đình) bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình.

Vì chuyện này, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình đã bị Vân Anh từ trong nhà đi ra mắng, đồng thời lao về phía hàng xóm, túm tóc chị H., đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của nạn nhân. Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị H…

Hình ảnh sự việc. Ảnh chụp màn hình

Chị Vân Anh thừa nhận việc đánh hàng xóm ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự tại nơi cư trú. Dù đã bày tỏ mong muốn xin lỗi và xin khắc phục hậu quả cho chị H. nhưng ngày 19/5 tới chị Vân Anh sẽ phải hầu tòa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Gần đây nhất, Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Cao Văn Linh (SN 1969, ở xã Quảng Oai) và Lê Đình Quang (SN 1992, ở phường Ba Đình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái xe ô tô trên Quốc lộ 32, trong khi con rể ông là anh Quang nằm ngửa trên kính chắn gió chiếc xe. Theo điều tra ban đầu, chiếc xe đứng tên ông Linh, đã cho gia đình con rể sử dụng. Do mâu thuẫn với con rể, ông Linh đòi lại xe, không cho Quang sử dụng, song anh Quang phản đối.

Hình ảnh anh Quang nằm trên kính chắn gió ô tô đang chạy. Ảnh chụp màn hình

Khi ông Linh lái ô tô chở hai cháu đi học, anh Quang đã trèo lên nắp capo, nằm trên mặt kính chắn gió trước ô tô để ngăn không cho bố vợ lái xe. Bực tức, ông Linh vẫn điều khiển chiếc xe trên tham gia giao thông.

Ranh giới mong manh, vướng vòng lao lý

Hẳn những nhân vật vừa được nhắc tên ở trên khó có thể ngờ, việc làm trong lúc nóng giận của mình lại khiến bản thân vướng vòng lao lý. Theo phân tích của Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, mọi hành vi làm cho mất an toàn nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội đều có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư viện dẫn khoản 1, Điều 318 Tội gây rối trật tự công cộng, trong đó nêu rõ: “Người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Khoản 2 Điều 318 quy định: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ 2- 7 năm tù: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm".

Theo Tiến sỹ Đặng Văn Cường, để xác định, sự việc đã đến mức xử lý hình sự hay chưa, phụ thuộc vào hậu quả của hành vi gây ra đối với xã hội. Nếu đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc kết luận sự việc có đến mức ảnh hưởng xấu hay không là do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định, dựa trên cơ sở các chứng cứ thu thập được từ chính quyền địa phương, từ dư luận xã hội…

Những câu chuyện kể trên chính là bài học cho mọi người trong việc giải quyết những mâu thuẫn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để một niệm sân si khiến mình trở thành tội phạm trong giây lát.