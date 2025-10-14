VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can đều là sinh viên đại học vì liên quan đến vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại gần cổng trường một trường đại học ở Hà Nội.

Theo cáo buộc, Nguyễn Hà Kiên và Lê Trung Hiếu (đều SN 2006, ở Hà Nội) là bạn học cùng lớp tại Trường Đại học Lao động – Xã hội (phố Trần Duy Hưng, Hà Nội). Tối ngày 23/10/2024, Kiên rủ Hiếu đi chơi bi-a.

Nhận lời, sáng hôm sau, Hiếu nhắn tin cho Kiên để cùng đi đánh bi-a, nhưng do ngủ quên nên Kiên không trả lời tin nhắn. Bực tức, Hiếu nhắn tin chửi bạn. Đến 10h cùng ngày, Kiên ngủ dậy và nhắn tin chửi lại Hiếu.

Cuối cùng, hai nam sinh viên hẹn nhau đến cổng Trường Đại học Lao động – Xã hội để đánh nhau. Khi đó, Kiên nói với bạn mình không muốn đánh nhau vì sợ bị trường kỷ luật, nhưng Hiếu bảo Kiên rủ thêm người để đi đánh nhau, sau đó coi như hai bên giải quyết xong mâu thuẫn và Kiên đồng ý.

Ảnh minh họa

Tiếp sau đó, Kiên nhắn tin cho các bạn mình cùng đi “rửa hận”. Chiều ngày 24/10/2024, nhóm của Kiên gồm Bùi Duy Anh, Nguyễn Huy Tùng Dương, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Thành Vinh, Vương Đức Hùng, Nguyễn Đức Tùng và Trần Nguyễn Tuấn Hưng có mặt tại cổng trường, sẵn sàng “tham chiến”.

Khi đi đánh nhau, Hùng mang theo dao, còn mang ra khoe với đồng bọn. Trong khi đó, Hiếu ngồi uống nước với nhóm bạn học ở gần trường, trong đó có Nguyễn Đức Anh. Hiếu rủ nhóm bạn vào trường tìm Kiên để nói chuyện.

Khi gặp nhau tại gần cổng trường, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả. Bùi Duy Anh tát vào đầu Hiếu khiến nam sinh viên này bị ngã. Trong khi đó, Hùng, Phúc và Vinh cũng đi tới. Hùng rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng Hiếu. Phúc, Vinh dùng chân tay đánh đối phương.

Sau cuộc ẩu đả, nhóm sinh viên giải tán. Hùng được Hưng chở đến trường học, còn Kiên, Dương lên giảng đường.

Sau khi nhóm của Kiên bỏ đi, mọi người phát hiện Hiếu bị đâm trọng thương, chảy máu nên đã đưa nam sinh viên này vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có 3 vết thương ở vùng lưng.

Ngày hôm đó, biết con trai bị nhóm bạn học đâm, bố của Hiếu đã trình báo công an. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT phối hợp với các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường, thu thập dấu vết và chứng cứ, trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với Lê Trung Hiếu.

Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời, nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Cùng ngày 24/10/2024, Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Thành Vinh đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, gia đình Kiên cùng gia đình nhóm bị can bị truy tố về tội “Giết người” gồm Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Thành Vinh (đều sinh năm 2006, ở Hà Nội) đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng. Nam sinh viên Lê Trung Hiếu đã nhận tiền và có đơn xin rút đề nghị khởi tố đối với Kiên, Duy Anh, Hùng, Phúc, Vinh.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Nguyễn Đức Tùng, Trần Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Huy Tùng Dương, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Đức Anh bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.