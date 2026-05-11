Tội phạm và hình phạt mà bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị truy tố theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Tạ Thị Phúc ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Vũ Thị Thủy (VKND khu vực 4, Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cáo buộc cho rằng, khoảng 19h ngày 9/1/2026, tại nhà bị cáo ở phòng 1008 tầng 10, chung cư CT5 - ĐN 2 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình.

Bị cáo kể cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy Trung (SN 1994) nghe. Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh Trung đi từ căn hộ của Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H.) và hỏi lý do trên.

Khi đó, bà Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía hàng xóm, túm tóc chị H., đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của nạn nhân. Bà Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị H.

Lúc này, anh Trung đến can ngăn, đẩy bà Vân Anh ra, giữ tay bị cáo đang túm tóc của chị H. Cùng lúc, con chị Vân Anh, tên L. (SN 2005) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn mẹ nhưng không được.

Sau đó, L. thấy cháu T. (SN 2014, là con gái chị H.) mở cửa định đi ra thì L. giữ cửa nhà chị H. để con gái chị H. không chạy ra ngoài. Sau đó, có anh Phạm Hồng Tuấn (SN 1973), là Phó Ban quản trị và anh Nguyễn Thế Trung (SN 1987), tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên thì Vân Anh dừng lại không đánh chị H. nữa.

Tuy nhiên, hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Do bị đánh đau nên ngay sau đó, chị H. gửi đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị. Chị H. giao nộp cho công an 1 clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra như trên.

Bị cáo bày tỏ muốn xin lỗi và xin khắc phục hậu quả

Theo nội dung cáo trạng, do bức xúc với việc Vân Anh đánh và chửi mình nên chị H. đã đăng tải clip trên lên các trang báo mạng xã hội.

Quá trình điều tra, công an xác định, người nhà bị can Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.

Kết luận giám định cho thấy, chị Nguyễn Thu H. tại thời điểm giám định là không có tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Ngày hôm sau, 10/1/2026, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm trình báo. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận hành vi của mình như cáo buộc, thừa nhận việc đánh chị H. ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự tại nơi cư dân sinh sống.

Bị cáo Vân Anh bày tỏ muốn xin lỗi và xin khắc phục hậu quả cho chị H.