Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Lê Văn Hoan và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Hoan khẳng định, trong năm 2025, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các bộ, ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn thách thức, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ trong toàn Khối.

Trong năm 2025, các bộ, ngành trong Khối đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lao động, việc làm, kinh tế tập thể và tín dụng chính sách đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, tín dụng tăng trưởng hợp lý, nợ xấu được kiểm soát.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW được triển khai quyết liệt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời, chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và các chương trình lớn của Chính phủ; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo sức lan tỏa và động lực thi đua trong toàn hệ thống.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các bộ, ngành trong Khối xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với trọng tâm là tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 41-CT/TW.

Các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng khen thưởng theo hướng kịp thời, công khai, minh bạch.

Các đơn vị trong Khối cũng tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chung, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã đạt được trong năm qua. Ông đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục và đề nghị Khối tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đơn vị trong Khối đã thống nhất bầu Văn phòng Chủ tịch nước là Khối trưởng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là Khối phó Khối thi đua năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách Khối trưởng năm 2026, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Khối, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tham mưu, thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, VDB được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Quốc hội được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Khối trưởng đã tặng Bằng khen của VDB cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Khối.

(Nguồn: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB)