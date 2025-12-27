Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thi đua là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt truyền thống thi đua thành phong trào hành động của toàn dân tộc bằng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948. Người đã nhấn mạnh thi đua là 'làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều'. Người khẳng định: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Tổng Bí thư nêu.

Theo Tổng Bí thư, thi đua là phong trào; thi đua là kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo trong từng việc cụ thể; thi đua là nỗ lực vượt lên chính mình để đóng góp nhiều hơn; là cạnh tranh lành mạnh để làm tốt hơn. Thi đua còn là công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể; mục tiêu của thi đua là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân.

"Vì người với người sống để yêu nhau"

"Chúng ta tôn vinh để lan tỏa. Tôn vinh là để 'nhân' những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, từng gia đình, mỗi cá nhân hãy làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện “người thật, việc thật”; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiên quyết chống hình thức, chống “chạy” thành tích, “bệnh” thành tích.

Theo Tổng Bí thư, cùng với tôn vinh, điều quan trọng là phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua - khen thưởng: Lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở. Mọi nơi phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng và tôn vinh.

Phân tích tình hình trong nước và thế giới, Tổng Bí thư cho rằng trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể

Tổng Bí thư đề nghị mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự.

Tổng Bí thư nói về thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Thi đua phải hướng vào nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số.

Trong xây dựng nền hành chính, Tổng Bí thư cho rằng cần đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương. Thi đua cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ; khắc phục né tránh, đùn đẩy; “nói đi đôi với làm”. Mỗi cơ quan phải coi thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ.

Thi đua phải làm cho xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn; chăm lo tốt hơn người có công và người yếu thế. Mỗi địa phương, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị phải có phong trào cụ thể về trường học an toàn - chất lượng, bệnh viện thân thiện - hiệu quả, cộng đồng kỷ cương - nhân ái.

Tổng Bí thư cũng nói về thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Thi đua phải đến từng cá nhân, gia đình, thôn bản, tổ dân phố, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, để mọi người đều có mục tiêu phấn đấu, khát khao cống hiến và đạt thành quả trong thi đua", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Mỗi địa bàn, mỗi lực lượng, mỗi ngành phải thi đua xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân để phát triển.

Tổng Bí thư cho biết: "Chúng ta tổ chức thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn 'vì người với người sống để yêu nhau'.

Để thi đua yêu nước thật sự làm cho chúng ta nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với người yếu thế, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn, biết ứng xử văn minh, nhã nhặn, bao dung, để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng; để mỗi tập thể coi phục vụ cộng đồng là trách nhiệm, là danh dự; mỗi cá nhân coi làm việc tốt là lẽ tự nhiên; để phong trào thi đua trở thành dòng chảy nhân văn nuôi dưỡng niềm tin, nhân lên tình thương, tạo dựng cuộc sống không chỉ đủ đầy hơn mà còn ấm áp hơn, đẹp trong tâm hồn và đẹp trong cách cư xử, hành xử vì mọi người".

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân

"Mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên", Tổng Bí thư phát biểu.

Không để thi đua, khen thưởng trở thành “vỏ bọc” của tiêu cực

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Theo Thủ tướng, thi đua phải gắn với tiêu chí “3 thật”: Người thật - việc thật - hiệu quả thật. Trong đó, sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua. “Khắc phục triệt để căn bệnh hình thức, qua loa, đại khái, kém hiệu quả, nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm trong phong trào thi đua”, Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội

Thi đua phải thực hiện theo quy trình “công khai tiêu chí, minh bạch kết quả, thực chất tôn vinh”. Thủ tướng nói rõ, khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm để “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Thủ tướng lưu ý, không để thi đua, khen thưởng trở thành “vỏ bọc” của tiêu cực; không để “bệnh thành tích” “trú ẩn” trong thi đua”.

Thủ tướng nêu về thực hiện chuyển đổi trạng thái từ “bị động” sang “chủ động” phát hiện, xây dựng, lan tỏa, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội.

Với quyết tâm “biến khẩu hiệu thành hành động thiết thực, hiệu quả”, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì tiếp tục ra sức phấn đấu, tích cực thi đua, tận tâm cống hiến, chung sức, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc.