Công an Bắc Ninh khởi tố 10 bị can trong 5 vụ án giả mạo trong công tác, liên quan hành vi sửa thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt chuẩn.

Ngày 15/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, gồm Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH, Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt và Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam.

Lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt. Ảnh: CACC

Trong đó, ETECH và VEC Việt Nam có địa chỉ tại phường Kinh Bắc; FEC, Jenco và Đất Việt đặt tại phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phân tích cùng hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của các doanh nghiệp.

Sửa thông số vượt chuẩn thành đạt chuẩn

Theo kết quả điều tra ban đầu, những người liên quan bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để can thiệp, chỉnh sửa thông số môi trường. Các chỉ số vượt quy chuẩn kỹ thuật bị sửa thành đạt chuẩn hoặc thấp hơn so với kết quả thực tế.

Thủ đoạn được xác định là chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu kết quả phân tích hoặc can thiệp vào phần mềm Xalab, hệ thống chuyên dùng để quản lý, vận hành hoạt động quan trắc môi trường.

Máy phân tích và thiết bị thu mẫu hiện trường tại Công ty ETECH. Ảnh: CACC

Cơ quan công an cho biết những người liên quan có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, với hoạt động chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới.

Khi phát hiện công an điều tra, các đối tượng còn tìm cách tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác. Trong số này, 8 người bị bắt tạm giam, 2 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.