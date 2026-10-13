Trần Nhật Anh bị khởi tố, tạm giam do bị cáo buộc giúp sức cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm vận chuyển trái phép 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh (SN 1988, trú phường Tân Hưng, TPHCM), nhân viên kiêm trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo kết quả điều tra, Trần Nhật Anh bị xác định có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá chuyên án liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng thời thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty cổ phần Đường Lâm khi doanh nghiệp đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Kết quả giám định xác định số quặng này là chất phóng xạ.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú phường Tân Hưng, TPHCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, về cùng hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.

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