Ngày 28/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thủ đoạn của các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook gọi điện cho những cô gái trẻ để đe dọa có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu giữ kín để phục vụ điều tra. Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu họ đến các nhà nghỉ hoặc địa bàn vắng vẻ, kín đáo, tự trói chân tay, chụp ảnh gửi cho các đối tượng để chúng gọi điện cho gia đình thông báo bị bắt cóc và đòi tiền chuộc từ 200-300 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 23/7, cháu Đ.T.K.P. (18 tuổi, trú xã Thanh Lâm, Ninh Bình) nhận được cuộc gọi từ người mạo danh là công an thông báo việc P. có liên quan đến một vụ án. Sau đó, người này yêu cầu P. đến một nhà nghỉ tự trói chân tay và chụp ảnh gửi cho chúng, từ bức ảnh đó các đối tượng đe dọa P. bị bắt cóc và đòi gia đình 300 triệu đồng tiền chuộc.

Rất may, Công an xã Thanh Lâm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xác minh và tìm được P. bàn giao cho gia đình.

Cảnh sát giải cứu nhiều cô gái trẻ là nạn nhân của đối tượng lừa đảo qua mạng. Ảnh: CACC

Cũng với thủ đoạn trên chị L.T.T. (25 tuổi, trú phường Duy Tân, Ninh Bình) bị một người gọi điện xưng là công an, nói chị có liên quan đến vụ án rửa tiền, muốn chứng minh trong sạch thì T. phải sao kê tất cả các tài khoản ngân hàng và phải đi vay tiền chuyển cho chúng. Rất may sự việc được công an kịp thời ngăn chặn.

Tương tự, ngày 23/7, Công an phường Lý Thường Kiệt (Ninh Bình) nhận được trình báo của gia đình anh Đ.Q.D. về việc bị các đối tượng lạ mặt gọi điện thông báo con gái anh là cháu Đ.T.M.H. (18 tuổi) đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng để chuộc.

Vào cuộc điều tra, Công an phường và Phòng Cảnh sát hình sự đã tìm thấy cháu H. trong nhà nghỉ tại phường Kim Bảng (Ninh Bình). Quá trình xác minh cho thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo cũng tương tự như với trường hợp cháu P.

Qua các vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đe dọa người dân có liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng viễn thông, mạng xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.