Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can: Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991) và Trần Văn Bảy (SN 1975, cùng trú TP Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Trong đó, Hùng bị bắt tạm giam, ba bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn đối tượng vừa bị khởi tố. Ảnh: N.X

Trước đó, ngày 23/7, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974) - chủ quản lý Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, cùng trú TP Đà Nẵng) - kế toán của công ty, do có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Kết quả điều tra ban đầu, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18-19/10/2024.

Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm - một con số bất thường.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 18/10/2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ thuê thực hiện đấu giá), tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B, có diện tích hơn 6ha, khoảng 160.000m3 cát.

Mức giá khởi điểm là hơn 1,2 tỷ đồng. Trải qua 20 giờ đồng hồ và 200 vòng đấu giá, Công ty MT Quảng Đà là đơn vị trả mức giá cao nhất với số tiền trúng đấu giá hơn 370 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở TN&MT Quảng Nam (cũ), kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ này có yếu tố bất thường. Mức giá trả cao gấp rất nhiều lần so với giá khởi điểm và giá vật liệu xây dựng được cơ quan chức năng công bố.

Mức giá này cũng cho thấy có dấu hiệu thao túng thị trường để trục lợi, đẩy giá vật liệu cát xây dựng lên cao, tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.