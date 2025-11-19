Thông tin trên được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố vào chiều 19/11.

Sau một thời gian điều tra, công an xác định, khoảng tháng 8/2024, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông (Trung Quốc) với mức phí 279 triệu đồng.

Công việc mà Dương giới thiệu với S. là làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: CACC

Ngày 2/12/2024, N.T.S cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng khác tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển đến Hồng Kông (Trung Quốc).

Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp.

Đến ngày 11/12/2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Đến ngày 25/2/2025, các lao động trở về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đặng Thị Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, công an đã thu thập chứng cứ về đường dây hoạt động tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và đã khởi tố 9 bị can gồm Lê Thị Dương, Dương Nguyễn Hùng (SN 1992), Nguyễn Thị Đông (SN 1958) và Nguyễn Duy Dũng (SN 1985) cùng trú tỉnh Quảng Ninh; Trần Thị Phương (SN 1962, trú tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Phương (SN 1990), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988), Lê Thị Tình (SN 1981) và Đặng Thị Khương (SN 1983) cùng trú TP Hà Nội.

9 đối tượng nói trên bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thấy nhu cầu của nhiều người muốn đi lao động tại các địa phương lớn vì vậy các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất với nhau tổ chức đưa người đi sang Hồng Kông (Trung Quốc) lao động theo hình thức đi từ Việt Nam sang Trung Quốc theo diện visa du lịch, sau đó vượt biên.

Trong đó Nguyễn Đức Thịnh là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam thông qua các cầu, người môi giới, sau đó liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đưa người Việt Nam đi sang lao động với chi phí khoảng 145 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn trên Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng đã tổ chức 3 chuyến cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tổng cộng 13 người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác đi theo kế hoạch của các đối tượng trong đó 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng đưa người đi trót lọt, thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.