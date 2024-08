Chiều nay (7/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Thương (SN 1974, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngô Thị Thương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Thương là kế toán trưởng của một công ty trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng từ cuối tháng 4 đến ngày 5/5, lợi dụng lúc giám đốc công ty đi nước ngoài, nữ kế toán này đã làm giả một phiếu thay đổi dịch vụ tin nhắn (SMS) cùng 5 lệnh chuyển tiền giả, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản của công ty mình làm việc.

Thấy bất thường, công ty này đã trình báo cơ quan công an. Kết quả điều tra cho thấy, Thương đã chiếm đoạt của công ty hơn 4 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Thương khai trước đó bị lừa đảo qua mạng mất số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty để trả nợ.