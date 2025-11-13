Ngày 13/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông báo đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú phường Ea Kao) về tội “giết người”.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Dương

Kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2008, Nguyễn Thị Lê và anh U.V.T. (SN 1980, trú tại phường Ea Kao) đăng ký kết hôn và có hai con chung tên Q. và H.

Năm 2024, Lê có con riêng với một người đàn ông tên H. trú ở phường Buôn Ma Thuột, và đặt tên là L.

Sáng 31/10, anh T. và 2 người con đầu đi vắng, chỉ còn Lê và cháu L. ở nhà.

Khi cháu L. thức dậy và khóc, Nguyễn Thị Lê bế cháu lên dỗ nín rồi đặt xuống đất để tự chơi.

Do cảm thấy áp lực, không có khả năng nuôi dưỡng vì thiếu tiền, Lê nảy sinh ý định giết cháu L. để tránh gánh nặng.

Sau đó, Lê đến giếng trong khuôn viên nhà, kéo nắp bê tông ra, bế cháu L. thả xuống, rồi đậy nắp lại, khiến cháu tử vong.