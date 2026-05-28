Ngày 28/5, Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp Sonadezi (SNZ) phát thông báo liên quan việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát của tổng công ty.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, bà Phượng bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngay sau đó, SNZ triển khai phương án nhân sự nhằm bảo đảm hoạt động của Ban Kiểm soát không bị gián đoạn. Ông Trần Ngọc Tòng, thành viên Ban Kiểm soát, được phân công tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát.

Việc phân công này được duy trì cho đến khi có ý kiến chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.