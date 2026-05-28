VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Gia Khánh (SN 1985, ở Hà Nội), Hoàng Kim Vịnh (SN 1983, Hải Phòng) và Trần Nhật Linh (SN 1995, quê Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung truy tố, tháng 4/2022, Trần Nhật Linh là nhân viên tín dụng của một ngân hàng, có quen biết với Hoàng Kim Vịnh, là cộng tác viên chuyên giới thiệu người có nhu cầu vay vốn cho Linh thẩm định hồ sơ giải ngân.

Thông qua Vịnh, Linh đến và thẩm định căn nhà cho bà V. (SN 1967, ở Hà Nội), nhưng căn nhà trên nằm trong diện quy hoạch treo nên bà V. không vay vốn được.

Sau một số lần gặp gỡ, bà V. hỏi Linh có mối quan hệ nào để thay đổi biện pháp ngăn chặn cho ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, ở Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, nơi bà V. có đầu tư vốn kinh doanh).

Thời điểm đó, ông Dũng bị Công an quận Hà Đông (cũ) khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Linh nói với bà V. rằng, bản thân có quen biết Nguyễn Gia Khánh đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ (kết quả xác minh cho thấy Khánh làm ở cơ quan khác), có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao.

Bà V. nhờ Linh liên hệ với Khánh để xin cho ông Dũng được tại ngoại. Khánh nhận lời rồi nhờ Phạm Quang Huy (làm nghề kinh doanh ô tô) tìm người lo cho ông Dũng.

Huy đồng ý và tiếp tục giới thiệu Tăng Đức Cường (cán bộ bệnh viện Đ.Đ.), do Cường có quen biết một số lãnh đạo phòng trực thuộc Công an Hà Nội. Sau đó, Khánh và Huy đến gặp Cường nhờ liên hệ giải quyết việc cho ông Dũng.

Bị lừa tiền tỷ

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2022, Cường cùng Khánh đến gặp lãnh đạo một phòng của Công an Hà Nội nhờ tư vấn thủ tục xin tại ngoại cho ông Dũng. Sau đó Linh yêu cầu bà V. gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng vào ngân hàng để thể hiện gia đình có khả năng thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Dũng.

Tin tưởng, ngày 6/6/2022, bà V. đã cùng chồng và con trai đến ngân hàng gặp Linh để gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng rồi đưa Linh giữ sổ tiết kiệm.

Ngày 8/6/2022, tại quán cà phê, bà V. nói, gia đình ông Dũng lo được 7 tỷ đồng để xin cho ông này được tại ngoại. Khi đó Khánh nói, gia đình cố lo thêm 3 tỷ đồng để nộp tiền khắc phục hậu quả cho bị can.

Nghe vậy, bà V. đã chuẩn bị 10 tỷ đồng để lo việc. Sau đó, Linh và Khánh yêu cầu bà V. chuyển tiền để xin tại ngoại cho ông Dũng. Tuy nhiên, sau khi bà V. đưa tổng số 275.000 USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng) mà ông Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn nên đã nhiều lần yêu cầu Khánh và Linh trả lại tiền.

Ngày 5/4/2024, bà V. đã gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác hành vi phạm tội của Linh và Khánh. Còn ông Nguyễn Văn Dũng cũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn và sau đó bị TAND TP Hà Nội xử phạt án tù chung thân.

Quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục một phần hậu quả.