Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an chỉ đạo trực tiếp cuộc truy bắt 2 nghi phạm đến từ nước ngoài gây ra vụ nổ súng tại TPHCM.

Vaa Vaa (SN 1999, đối tượng trực tiếp nổ súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003, cùng quốc tịch Samoa, là đồng phạm) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người. 8 người Việt cũng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 sát thủ.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, cuộc vây bắt thành công 2 nghi phạm người Samoa này là sự phối hợp nhanh nhạy, hiệu quả giữa Công an TPHCM, Bộ Công an và công an một số tỉnh thành. 1.000 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc khẩn trương lần theo dấu vết và sau 72h đã bắt được 2 đối tượng gây án, di lý về Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Nhận định đúng hướng ngay từ ban đầu

Theo Thượng tá Hưng, tối 21/5, khi nhận tin về vụ nổ súng khiến 2 công dân Australia gồm 1 người tử vong và 1 người bị thương xảy ra trên vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành, Ban giám đốc Công an TPHCM xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên chỉ đạo các lực lượng có mặt để phong toả, xác minh nhanh về 2 nạn nhân, thu thập dấu vết nóng... và đồng thời báo cáo Bộ Công an.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, trực tiếp chỉ huy điều tra hiện trường và cuộc truy bắt gắt gao 2 nghi phạm đến từ nước ngoài. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng công an đã xác định sơ bộ, đây là vụ thanh toán của những người nước ngoài với nhau. Vị trí camera an ninh tại trước nhà hàng hải sản Cee’f, nơi 2 nạn nhân vừa ăn tối đi ra, đã quay lại toàn bộ diễn biến vụ nổ súng giết người này và thông qua khu vực camera an ninh xung quanh của tuyến đường, công an nhanh chóng nhận diện sơ bộ được 2 đối tượng gây án.

Ngay từ đầu, Trung tướng Mai Hoàng, Thượng tá Hưng và những chỉ huy điều tra hiện trường đã nhận định sau khi gây án, nghi phạm sẽ khẩn trương xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, các đối tượng không thể thoát bằng đường chính gạch qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà có thể là bằng đường bộ ở biên giới.

Đối tượng Vaa Vaa, kẻ trực tiếp nổ súng bắn người. Ảnh: CACC

Đồng phạm Tafia Steve. Ảnh: CACC

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP, lực lượng công an xác định, 2 nghi phạm sau khi nổ súng bắn người đã chạy bộ một đoạn rồi đón một xe taxi để tẩu thoát.

Công an các xã phường trên địa bàn TPHCM được thông báo chốt chặn, kiểm soát hệ thống camera an ninh mọi ngả đường để xác định hướng di chuyển, chặn bắt 2 đối tượng gây án.

24h kể từ khi xảy ra vụ nổ súng, công an đã xác định rõ Vaa Vaa và Tafia Steve, nhập cảnh vào Việt Nam bằng cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chưa đầy 1 tuần để gây án. Đồng thời, công an từ ban đầu đã nhận định đúng, lộ trình và hướng di chuyển của các đối tượng là đi tỉnh Tây Ninh, định tẩu thoát qua Campuchia.

1.000 cảnh sát tinh nhuệ tham gia cuộc truy bắt

Thượng tá Hưng cho biết, đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, của Bộ Công an và có sự phối hợp của Công an tỉnh Tây Ninh để chặn bắt 2 đối tượng. Phần lớn lực lượng được huy động hướng biên giới Việt Nam - Campuchia nhưng đồng thời cũng toả ra nhiều hướng khác để đón lõng.

Sau 72 giờ kể từ khi xảy ra vụ nổ súng ở TPHCM, Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm tại biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: CACC

Trong quá trình theo dấu, công an xác định, 2 nghi phạm đã đón taxi di chuyển về hướng biên giới. Tuy nhiên, tại khu vực Co.opmart Trảng Bàng (thuộc phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), các đối tượng xuống xe, rồi mất dấu.

Lực lượng truy bắt cho biết, quá trình trốn chạy, các nghi phạm có những chiêu thức đối phó tinh vi, thay hình đổi dạng. Tuy nhiên, có những nguồn tin quần chúng cung cấp rất có giá trị cho lực lượng công an.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc Công an TPHCM trực tiếp đấu tranh với đối tượng. Ảnh: CACC

Kết cục sau đó, 2 nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve bị bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia sau gần 72 giờ gây án và di lý về TPHCM để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Vaa Vaa, đối tượng trực tiếp nổ súng giết người đã thừa nhận hành vi và cho biết rất hối hận. Đồng phạm là Tafia Steve khai: “Mặc dù đã tính toán kỹ để trốn chạy ở Việt Nam sau khi gây án nhưng chúng tôi không thể và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên, những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội, hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ".

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, vụ bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài có vai trò rất lớn của đơn vị công an cơ sở trong việc quản lý địa bàn, nắm tình hình, triển khai các mặt công tác… và nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân khi cung cấp những thông tin quý báu, hữu ích. Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an TPHCM với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương

Trung tướng Mai Hoàng chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin sáng 26/5. Ảnh: Đàm Đệ

Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải xử lý nghiêm. Nếu các đối tượng khai báo thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.