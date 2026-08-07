Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Hữu Nam. Ảnh: C.A

Nạn nhân trong vụ việc là cháu N.H.M.K. (3 tuổi), con riêng của vợ Nguyễn Hữu Nam là chị N.T.M.T. (SN 2006, trú thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26/7, trong lúc chị T. đi làm, cháu K. khóc đòi mẹ. Không dỗ được cháu bé, Nam đã dùng tay tát nhiều cái vào mặt và bóp cổ cháu.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị T. trở về nhà, phát hiện trên mặt và cổ con có nhiều vết thương nên đưa cháu đến bệnh viện điều trị, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã triệu tập Nguyễn Hữu Nam đến làm việc. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu K.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.