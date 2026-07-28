Gia Lai:

Ngày 28/7, Công an xã Bàu Cạn (Gia Lai) đã có báo cáo ban đầu về vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai.

Hình ảnh bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 26/7, chị N.T.M.T. (SN 2006) đi giao hàng về, thấy chồng là Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) đang ôm cháu N.H.M.K. (SN 2023, con riêng của chị T.) để xin lỗi, dỗ dành.

Khi thấy chị T. về, cháu K. chạy tới ôm mẹ. Nghi con bị đánh, chị T. kiểm tra, phát hiện trên vùng mặt và cổ của cháu K. có nhiều vết thương nên tra hỏi chồng. Nam thừa nhận đã đánh cháu K. và xin lỗi vợ. Sau khi sự việc xảy ra, chị T. chở cháu K. về nhà mẹ ruột ở thôn Tân Lạc, đồng thời đến Công an xã Bàu Cạn trình báo.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Cạn lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với cháu N.H.M.K., hướng dẫn chị T. đưa cháu đến bệnh viện để khám, điều trị đồng thời tổ chức truy tìm Nguyễn Hữu Nam.

Đến sáng 28/7, Nguyễn Hữu Nam đã đến Công an xã Bàu Cạn làm việc. Tại đây, Nam khai nhận đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu K.