Ngày 18/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (36 tuổi, trú tại thôn Quang Trung 2, xã Nam Ban Lâm Hà) để điều tra về hành vi dùng dao gây thương tích cho các thành viên trong gia đình vợ.

Nguyễn Xuân Bình bị bắt giữ. Ảnh: X.N

Theo điều tra, Bình kết hôn với chị T. và có 2 con, nhưng thường xuyên hành hung vợ. Đêm 23/3, người này tiếp tục đánh đập rồi đuổi vợ cùng 2 con ra khỏi nhà.

Sau đó, mẹ ruột chị T. đã đưa con gái và các cháu về nhà ở thôn Đông Anh 2, xã Nam Ban Lâm Hà, để ở tạm.

Đến tối 11/4, Bình mang theo dao đến nhà vợ và đánh chị T. Thấy vậy, bố mẹ chị T. vào can ngăn thì bị Bình dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Gia đình nạn nhân hoảng loạn, phải tri hô cầu cứu. Bố mẹ chị T. bị nhiều vết thương, được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Bình.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong Sau khi dùng dao truy sát nhà vợ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm là con rể đến cơ quan công an đầu thú.



