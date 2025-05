Trong báo cáo công tác vừa gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, trong giai đoạn từ 1/10/2024 đến 31/3/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận gần 2.570 thông tin về tội phạm (tăng hơn 29%); đã xử lý, giải quyết hơn 2.350 thông tin, đạt tỷ lệ 91,6%.

Cơ quan này cũng thụ lý giải quyết 88 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 63 nguồn tin, đạt tỷ lệ 71,6%, trong đó đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án, bị can thuộc Cơ quan điều tra, VKS, Tòa án về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp, được dư luận xã hội quan tâm.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Quốc hội

Chẳng hạn như các vụ nhận hối lộ của Ngô Quốc Hưng, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình, Thái Nguyên và Phạm Việt Cường, nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; các vụ nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh thành phố khác; vụ Nguyễn Huy Lợi, nguyên cán bộ A05 Bộ Công an về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”…

Theo ông Tiến, thời gian qua Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tối cao; đề ra biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan điều tra và điều tra viên.

Kết quả, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm thực thi đúng pháp luật.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định công tác điều tra tội phạm của VKSND Tối cao ngày càng hiệu quả, đã đạt nhiều kết quả tích cực như: tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 93,8% (vượt 23,8%); tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,8% (vượt 7,8%); đã thu hồi được 16,116 tỷ đồng, đạt 87% (vượt 27%).

Tại báo cáo, ông Tiến cho biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý điều tra 65 vụ/172 bị can (tăng 1,6% về số vụ và tăng gần 40% về số bị can). Trong số này có 49 vụ/135 bị can về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp (chiếm trên 75%); đã xử lý, giải quyết 41 vụ/82 bị can, trong đó kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 vụ/74 bị can.

Qua hoạt động điều tra, VKSND Tối cao đã ban hành 36 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, các kiến nghị đều được tiếp thu, thực hiện.

Cụ thể, có 17 kiến nghị đối với công an; 6 kiến nghị đối với VKS; 5 kiến nghị đối với tòa án; 7 kiến nghị đối với Cơ quan Thi hành án và 1 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan.

“Hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, góp phần bảo đảm sự trong sạch, liêm chính của các cơ quan tư pháp”, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.