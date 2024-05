Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi), Lê Hoàng Khôi (30 tuổi), Nguyễn Thành Công (23 tuổi, cùng trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ do Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ) thực hiện, 4 bị can trên bị bắt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung. Ảnh: VKS

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2023, Nguyễn Hữu Chính có hành vi dùng xe múc khai thác cát trái phép và dùng máy bơm hút cát lên xe máy cày, vận chuyển về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ.

Sau đó, Chính dùng xe tải ben vận chuyển số cát khai thác được đến bãi tập kết tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiêu thụ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng cát mà Chính đã khai thác trái phép là trên 25.000m3.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Chính ngày 3/4. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính. Đến ngày 16/5, Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Trung, Lê Hoàng Khôi, Nguyễn Thành Công, Phan Đình Trọng Huy đã tích cực giúp sức cho Chính trong việc khai thác khoáng sản trái phép, với vai trò đồng phạm.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.