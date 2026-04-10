Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Lục Sơn, liên quan Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam.

Trước đó, đầu tháng 3, qua nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên của doanh nghiệp này tại xã Lục Sơn. Công ty có trụ sở tại thôn 19, xã Lục Nam, do Ngô Đức Khải (SN 1974) làm giám đốc.

Khu vực Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam khai thác tài nguyên đất. Ảnh: CACC

Theo xác minh ban đầu, ngày 3/6/2025, Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản trên diện tích 10ha, trữ lượng hơn 2,6 triệu m³, gồm đất san lấp và đất làm gạch.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp mới được giao 3,51ha đủ điều kiện khai thác; phần còn lại chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng nên chưa được phép khai thác.

Dù vậy, doanh nghiệp này đã khai thác vượt phạm vi được cấp phép, diện tích vi phạm khoảng 0,8 ha, khối lượng đất khai thác trái phép ước 30.000 m³.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hồ sơ, khởi tố vụ án theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.