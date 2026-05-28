Ngày 28/5, Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Cường, 57 tuổi, để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo điều tra, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Đồng Tiến phát hiện nhóm người thu gom lợn nhiễm bệnh bán cho cơ sở giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 11/5, công an phát hiện Đ.V.T., trú xã Đồng Tiến, vận chuyển lợn bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường. Theo dõi sau đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Cường giết mổ lợn tại nhà riêng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại hiện trường, công an thu giữ một con lợn sống cùng khoảng 500kg thịt, xương và nội tạng lợn bảo quản trong tủ đông. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 8 đến 11/5, dù biết lợn nhiễm bệnh, Cường vẫn mua 6 con với giá khoảng 40.000 đồng mỗi kg để giết mổ bán kiếm lời. Trong đó, 5 con mua từ một người đàn ông lạ mặt, một con mua của người dân xã Đồng Tiến. Những con lợn này đều có biểu hiện yếu, bỏ ăn.

Sau khi thu mua, Cường giết mổ tại nhà, cất thịt, xương và nội tạng trong hai tủ đông rồi bán cho tiểu thương ở Thạch Hà và vùng lân cận với giá 60.000-70.000 đồng mỗi kg để đưa ra chợ tiêu thụ.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khoảng 3h ngày 11/5, khi Nguyễn Hữu Cường chuẩn bị giết mổ thêm một con lợn bệnh tại nhà, lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và đưa người này về làm việc.

Quá trình kiểm tra, Cường không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn và các sản phẩm từ lợn, đồng thời không có giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận biết rõ việc mua bán, giết mổ lợn nhiễm dịch bệnh là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện để trục lợi.