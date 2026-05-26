Ngày 26/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam L.V.C. (SN 1988), N.D.D. (SN 1995, cùng ngụ xã Thống Nhất) và L.M.P. (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi ''Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm''.

Liên quan tới hành vi trên, L.T.X.H. (SN 1988, ngụ xã Thống Nhất) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.A

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Công an xã Thống Nhất phát hiện ông N.Đ.D. (SN 1971, ngụ phường Long Hưng) điều khiển xe máy chở thịt lợn trên đường Đức Huy - Thanh Bình có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 152kg thịt lợn không có giấy kiểm dịch, không chứng minh được nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan công an, ông D. khai nhận mua số thịt trên từ người dân tại địa phương với giá 30.000 đồng/kg, trong đó có con lợn đã chết trước khi giết mổ nghi nhiễm bệnh. Sau đó, ông D. vận chuyển về phường Long Hưng để chế biến thịt lợn quay bán cho người tiêu dùng.

Qua kiểm tra tại các cơ sở do ông D. khai nhận, cơ quan chức năng thu giữ 28 con lợn sống và 1 con lợn chết có biểu hiện bị bệnh, tổng trọng lượng khoảng 1.100kg; 647kg thịt lợn được chứa trong thùng xốp, tủ đông; 88kg thịt lợn đã qua sơ chế, đóng gói trong bao bì không rõ xuất xứ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 5 con lợn sống, 1 con lợn chết và nhiều sản phẩm từ thịt lợn khác với tổng trọng lượng khoảng 570kg.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y TP Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.