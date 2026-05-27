Ngày 27/5, Công an xã Kim Long cho biết vừa phối hợp bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm sau khi người dân phát hiện con vật trong vườn nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân phát hiện và giao nộp. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 26/5, bà Tống Thị Nương (ngụ ấp Tân Bình, xã Kim Long) trong lúc làm vườn tại khuôn viên nhà đã phát hiện một con khỉ xuất hiện trong vườn nên nhanh chóng trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể này, đồng thời phối hợp hoàn tất thủ tục bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Qua xác minh ban đầu, cá thể trên được xác định là khỉ đuôi lợn, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật quản lý, bảo vệ.

Công an xã Kim Long khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc hoặc bị thương, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, bảo đảm an toàn cho cả người và động vật.