Ngày 23/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: T.T.M. (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp), V.T.L. (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng); Đ.T.M.T. (chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm), T.V. (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam); hai đối tượng môi giới là Đ.Đ.C. và L.T.M.N.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua vật tư, thiết bị... nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng. Để hợp thức đầu vào, giảm số thuế phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống với chi phí từ 6 - 10% giá trị trước thuế.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: C.A

Đáng chú ý, Đ.Đ.C. và L.T.M.N. đóng vai trò trung gian, kết nối giữa các “đầu nậu” hóa đơn với doanh nghiệp, hưởng lợi khoảng 1% giá trị trước thuế. Các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền, đồng thời xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định thanh toán qua ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều doanh nghiệp xuất hóa đơn thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có hàng hóa, kho bãi và đã bỏ địa điểm kinh doanh.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.