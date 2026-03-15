Ngày 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã phá thành công chuyên án 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can. Ảnh: H.N

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, với thủ đoạn tinh vi và kéo dài. Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian điều tra, ngày 13/3, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai phá án. Kết quả bước đầu xác định các đối tượng tham gia đường dây gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Hoài Thương. Ảnh: H.N

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng, mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Phòng CSKT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.