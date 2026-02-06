Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra về đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành.

Mới đây, đơn vị đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng về tội Phát hành, mua bán trái phép hoá đơn.

Trương Thị Hồng khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, qua công tác địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện nhiều nhóm đối tượng tại khu vực Bình Dương cũ thu mua sắt thép phế liệu trôi nổi, không có hóa đơn đầu vào. Để "rửa" nguồn hàng này bán cho các nhà máy thép lớn, các đối tượng đã thiết lập một hệ sinh thái gồm 70 công ty để mua hóa đơn khống.

Nguồn hóa đơn này xuất phát từ 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) thành lập và điều phối. Ước tính số lượng hóa đơn khống được xuất ra lên đến hàng nghìn tờ, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đi sâu vào điều tra, công an đã làm rõ về mắt xích quan trọng do Trương Thị Hồng vận hành.

Cụ thể, từ tháng 9-11/2025, Hồng thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Để né tránh trách nhiệm pháp lý, Hồng thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Dưới sự chỉ đạo của Hồng, công ty này đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (phường Hòa Lợi, TPHCM) để doanh nghiệp này kê khai thuế đầu vào. Tổng trị giá hàng hóa chưa thuế trong các hóa đơn này đạt gần 31 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa đầu vào cho chính Công ty Hoàng Minh Phát, Hồng mua hàng trăm hóa đơn khác từ các công ty do Phạm Thị Ánh quản lý với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Qua các phi vụ "quay vòng" hóa đơn này, Hồng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Khi khởi tố, bắt giam Trương Thị Hồng, cơ quan công an đã thu hồi số tiền thu lợi bất chính từ đối tượng.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Phạm Thị Ánh cùng các đối tượng liên quan trong hệ thống 70 công ty nêu trên.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị thụ hưởng hóa đơn để xử lý nghiêm theo quy định về hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.