Bắc Ninh:

Ngày 9/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can T.L.C. (sinh năm 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Nam Sơn về vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.

Cùng ngày, Công an phường Nam Sơn tiếp nhận đơn của chị P.T.L. (sinh năm 2011, trú tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh), tố giác T.L.C. có hành vi hiếp dâm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác minh, triệu tập T.L.C. đến làm việc để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, T.L.C. khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của T.L.C. có dấu hiệu cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với T.L.C. để điều tra, xử lý theo quy định.