Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh hiện là sinh viên năm nhất một trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thông qua mạng xã hội, Khánh quen biết một bé gái sinh năm 2014. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, hai người phát sinh tình cảm.

Ngày 16/6, tại phòng trọ của Khánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Khánh đã có hành vi quan hệ tình dục với bé gái này.

Nguyễn Trọng Khánh bị cáo buộc hiếp dâm bé gái. Ảnh: CACC

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.