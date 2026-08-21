Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng dùng dao đi trộm cắp tài sản rồi hiếp dâm chủ nhà.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh hiện là sinh viên năm nhất một trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thông qua mạng xã hội, Khánh quen biết một bé gái sinh năm 2014. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, hai người phát sinh tình cảm.
Ngày 16/6, tại phòng trọ của Khánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Khánh đã có hành vi quan hệ tình dục với bé gái này.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Người đàn ông 66 tuổi ở An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái sau khi dụ nạn nhân đi xúc cát thuê.
Khi tiếp cận một bé gái bán vé số 11 tuổi, Lâm Văn Bền (SN 1972, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang) đã dụ dỗ và trở trò xâm hại bé.