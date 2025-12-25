Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Quý (25 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, vào tối 19/12, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đối tượng Nguyễn Cao Quý có hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong quá trình cảnh sát kiểm tra một trường hợp điều khiển xe máy, Nguyễn Cao Quý (là người ngồi sau xe, không phải người bị kiểm tra nồng độ cồn) đã có hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Đối tượng Quý liên tục to tiếng, có lời lẽ lăng mạ và dùng tay đấm vào một cán bộ trong tổ công tác.

Hành vi của Quý được cơ quan chức năng đánh giá là manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng, đồng thời làm mất trật tự an toàn xã hội tại khu vực.

Kết quả kiểm tra cho thấy, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,043 mg/l khí thở; riêng Quý có nồng độ cồn là 0,08 mg/l khí thở.

Sau sự việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi vi phạm nồng độ cồn, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Cao Quý theo quy định của pháp luật.