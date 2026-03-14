Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, trú tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Công Khương. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào tháng 1, qua công tác rà soát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Kiểm tra 389 và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn “Giấm trắng 100% tự nhiên” bằng phương pháp pha chế phụ gia thực phẩm axit Acetic với nước lọc, không sử dụng bất kỳ nguyên liệu lên men tự nhiên nào khác.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít/chai, 150 kg phụ gia thực phẩm axit Acetic, cùng nhiều nắp chai, nhãn mác hàng hóa và các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc sản xuất giấm giả.

Kết quả xác minh, điều tra cho thấy, năm 2023 Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm giấm trắng với thành phần gồm cốt giấm và nước tinh khiết. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất thực tế, thay vì sử dụng các nguyên liệu như gạo, táo hoặc các loại hoa quả để lên men tự nhiên thông qua các quá trình sinh học, Khương lại sử dụng phụ gia thực phẩm axit Acetic pha với nước lọc thô để tạo thành giấm ăn.

Khu vực sản xuất giấm giả. Ảnh: CACC.

Sau khi pha chế, Khương đóng chai, dán nhãn “Giấm trắng 100% tự nhiên” rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Sản phẩm được bán cho người dân sử dụng làm gia vị trong chế biến thực phẩm như pha nước chấm, nấu ăn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.