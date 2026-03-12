Ngày 12/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa vận động thành công đối tượng lừa đảo giả danh Thiếu tướng Quân đội, trốn truy nã tại Thái Lan về đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, năm 2019, đối tượng Nguyễn Quang Dũng (SN 1981; trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; nay là phường An Biên, TP Hải Phòng) đã giả danh Thiếu tướng Quân đội, Bộ Quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/3/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 1/2026, đối tượng trốn sang Thái Lan.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức vận động bị can Nguyễn Quang Dũng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 7/3/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với đơn vị, xin được về Việt Nam đầu thú.

Ngày 10/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo quy định.