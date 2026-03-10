Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Vũ Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an xã Ý Yên tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ sản xuất, kinh doanh Quang Minh, địa chỉ tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên. Người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở này là Vũ Văn Dũng.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện cơ sở sản xuất sản phẩm “Dấm Hoàng Hải” không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đoàn công tác lập biên bản, thu giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất; 12.000 chai dấm thành phẩm (dấm Hoàng Hải, loại 450ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu (axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng) và hơn 50.000 các nguyên phụ liệu vỏ chai, nắp, vỏ thùng, tem nhãn các loại để điều tra, xử lý theo quy định.

Việc lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hoạt động của cơ sở Quang Minh đã kịp thời ngăn chặn cơ sở này có thể sản xuất khoảng 1 triệu lít dấm giả pha chế trực tiếp từ nước lã với axit axetic công nghiệp mua trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để bán ra thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.