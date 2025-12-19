Ngày 19/12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, tạo điều kiện làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: CACC

Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1974, trú Khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành), hiện là Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ; Hoàng Văn Thủy (SN 1983, trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư Chi bộ, trực tiếp phụ trách Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng); Nguyễn Tất Hải (SN 1985, trú xã Hoằng Giang), Phó Trưởng Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng).

Ngoài ra, còn có 4 chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị khởi tố, gồm: Trần Văn Dũng (SN 1988); Đoàn Hoài Linh (SN 1987); Ngô Văn Khiển (SN 1983, cùng trú phường Hạc Thành) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1986, trú phường Quảng Phú).

Các bị can trong vụ nhận tiền để không gây khó khăn cho tàu rời cảng. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam các bị can nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.