Ngày 9/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo về tội “Trốn thuế”.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng.

Sau đó, công ty chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến băng nhóm Vi 'Ngộ', Mạnh 'Gỗ' Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra hành vi Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến Vi "Ngộ", Mạnh "Gỗ" .

Vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Đã khởi tố 7 bị can Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.