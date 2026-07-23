Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh).

10 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân, Lê Thị Dung, Phạm Thị Lộc Thịnh, Nguyễn Tất Tín, Hà Thị Bình, Đặng Hoàng Hiếu, Bùi Thị Khai, Nguyễn Thanh Mai, Bùi Thị Sinh và Nguyễn Thị Trinh.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2024, nhóm người do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú Hà Nội) cầm đầu, thành lập phòng khám dưới pháp nhân Công ty TNHH Y học Nghệ An. Sau khi hoạt động, phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả người không có chuyên môn để khám, tư vấn.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, dưới danh nghĩa khám, điều trị bệnh nam khoa và phụ khoa, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe, đưa ra thông tin như nguy cơ vô sinh hoặc ung thư để tạo áp lực tâm lý, buộc bệnh nhân sử dụng các gói điều trị có chi phí cao gấp nhiều lần thực tế.

Để thu hút khách hàng, phòng khám được cho là chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành và các gói khám giá rẻ.

Phòng khám đa khoa do các đối tượng thành lập. Ảnh: CACC

Theo công an, nhóm này còn tạo dấu hiệu bệnh lý giả bằng nhiều cách như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo hiện tượng giống dịch mủ, bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi soi để tạo hình ảnh mưng mủ, thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau nhằm khiến bệnh nhân hoang mang.

Lợi dụng thời điểm người bệnh đang khám hoặc nằm trên bàn điều trị, các đối tượng bị cáo buộc ép bệnh nhân quyết định điều trị ngay. Sau đó, họ chỉ thực hiện các thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu nhưng thu tiền theo nhiều "gói điều trị" khác nhau. Nhiều người phải trả hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Khám xét phòng khám, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và phương tiện liên quan, đồng thời đưa 35 người về làm việc để phục vụ điều tra.

Bước đầu, công an xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám, với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.